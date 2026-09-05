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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تمهيداً للإطلاق الرسمي.. هاتفا سامسونج Galaxy S27 Pro وUltra يحصلان على شهادة 3C المعتمدة

Galaxy S27 Pro
Galaxy S27 Pro
احمد شريف

كشفت بيانات منصة الاعتماد الصينية "3C" عن حصول هاتفي شركة "سامسونج" (Samsung) الرائدين "Galaxy S27 Pro" و"Galaxy S27 Ultra" على المصادقة الرسمية للبيع التجاري، مؤكدة دعمهما لتقنية الشحن السريع بقدرة 60 واط مع تقديم علامة "Pro" لأول مرة في تاريخ سلسلة هواتف جالاكسي، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Gizmochina التقني المتخصص.

تفاصيل وثائق الاعتماد 

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب أنفينراج فاليياثارا، أن الهاتفين ظهرا في قاعدة بيانات جهة الترخيص الصينية برقمي الطراز "SM-S9570" و"SM-S9580"، حيث ربطت سجلات قاعدة بيانات "GSMA IMEI" العالمية الرقم الأول رسمياً باسم "Galaxy S27 Pro" في سابقة هي الأولى من نوعها بإضافة طراز "Pro" لتشكيلة هواتف الفئة الرائدة، بينما يخص الرقم الثاني هاتف "Galaxy S27 Ultra". 

وبينت وثائق الشحن أن كلا الطرازين يدعمان الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 60 واط، مع تأكيد استمرار سامسونج في سياسة استبعاد محول الشاحن من العلبة الرسمية واقتصار المحتويات على كابل الشحن فقط.

قدرات الشحن لطرازات 

أشار المصدر إلى أن طرازي "Galaxy S27" الأساسي (برقم SM-S9520) و"Galaxy S27 Plus" (برقم SM-S9650) ظهرا أيضاً في وقت سابق من الأسبوع الجاري في المنصة ذاتها؛ حيث يدعم الطراز الأساسي الشحن بقدرة 45 واط، بينما يوفر طراز بلس الشحن بقدرة 27 واط، مع تأكيد دعم كافة طرازات السلسلة الأربعة لتقنيات الشحن اللاسلكي السريع وميزة الشحن اللاسلكي العكسي لتزويد الساعات الذكية وسماعات الأذن بالطاقة عبر ظهر الهاتف.

تبكير موعد الإطلاق الرسمي لتبدأ في يناير 2027

واوضح تقرير موقع Gizmochina أن حصول تشكيلة Galaxy S27 بالكامل على المصادقة والتراخيص الرسمية الصينية في مطلع سبتمبر 2026 يعد توقيتاً مبكراً واستثنائياً للغاية؛ إذ إن الجيل السابق "Galaxy S26" لم يدخل قواعد بيانات منصة "3C" إلا في شهر يناير 2026 قبل إطلاقه في مارس. 

ويشير هذا الجدول الزمني المتقدم إلى تسريع سامسونج لخطط الإنتاج والتجميع تمهيداً لإزاحة الستار رسمياً عن السلسلة الجديدة في وقت مبكر قد يوافق شهر يناير 2027 لتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.

تطور تقنيات الشحن 

ذكر التقرير أن احتفاظ سامسونج بسرعة الشحن 60 واط لطرازي Ultra وPro بعد تقديمها في الجيل السابق يمثل خطوة هامة لمواكبة متطلبات البطاريات الكبيرة لتقليص مدة التوصيل بالكهرباء، مع ترقب الكشف عن باقي المواصفات العتادية الخاصة بالمعالجات والشاشات ومنظومة التصوير المحدثة خلال الأسابيع القادمة.

Galaxy S27 Pro Galaxy S27 Ultra Galaxy

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