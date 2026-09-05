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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آيفون القابل للطي يواجه أزمة قبل إطلاقه.. الإنتاج لا يتجاوز مئات الوحدات يوميا

آيفون القابل للطي
آيفون القابل للطي
شيماء عبد المنعم

من المقرر أن تكشف آبل عن هاتفها القابل للطي iPhone Ultra في 9 سبتمبر، لكن الحماس تجاه المنتج الجديد قد يصطدم بمشكلة كبيرة تتعلق بتوافره في الأسواق.

وبحسب تقارير حديثة، يواجه الهاتف صعوبات إنتاجية كبيرة قد تؤدي إلى طرحه بكميات محدودة للغاية عند وصوله إلى الأسواق، ما يجعل الحصول عليه صعبا خلال الأسابيع الأولى من إطلاقه.

إنتاج لا يتجاوز بضع مئات يوميا


ووفق تقرير جديد نشرته Nikkei Asia، لم تتمكن آبل من إنتاج سوى بضع مئات من وحدات iPhone Ultra يوميا في أواخر أغسطس.

وللوصول إلى أهداف الإنتاج المخطط لها، تحتاج الشركة وموردوها إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى عشرات الآلاف من الهواتف يوميا.

وتعمل آبل وشركاؤها، بحسب التقرير، على مدار الساعة لزيادة الإنتاج، لكن عملية التوسع قد تستغرق وقتا أطول من المتوقع. وإذا لم يتحسن الإنتاج سريعا، فقد يصبح الهاتف الجديد نادرا للغاية في الأسواق خلال الأسابيع الأولى من طرحه.

iPhone Ultra

معايير آبل الصارمة وراء التأخير


ويرتبط انخفاض الإنتاج بشكل أساسي بمعايير الجودة المرتفعة التي تفرضها آبل على الهاتف القابل للطي.

وتسعى الشركة إلى الوصول إلى شاشة داخلية مسطحة تماما تقريبا، ولذلك أجرت في أغسطس جولة إضافية من الاختبارات وعمليات التحقق، ما أدى إلى تأخير بدء الإنتاج التجاري لعدة أسابيع.

وكان أداء المفصلة ومدى استواء الشاشة من أبرز النقاط التي ركزت عليها آبل، حيث طالبت بإجراء اختبارات في ظروف أكثر قسوة، مع زيادة عدد دورات الطي، وفرض معايير أعلى للمتانة والجودة مقارنة بمنافسيها.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن آبل تستهدف إنتاج نحو 7 إلى 8 ملايين وحدة قبل نهاية العام، إلا أن تقارير أحدث رفعت التوقعات إلى قرابة 10 ملايين وحدة.

هل يتأخر طرح iPhone Ultra؟


تتزايد منذ أشهر التقارير التي تتحدث عن مشاكل في إنتاج الهاتف القابل للطي ومحدودية الإمدادات الأولية.

وبحسب التقارير، واجهت آبل مشكلات متعددة تتعلق بمواد المفصلة وعمليات التصنيع، ووصل الأمر في إحدى المراحل إلى ظهور أصوات طقطقة أو اهتزاز صادرة عن الهاتف.

وقد دفعت هذه العقبات إلى تكهنات بأن iPhone Ultra قد يحصل على جدول إطلاق مختلف بشكل كبير عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

وعلى غرار ما حدث مع iPhone X، قد تؤجل آبل الطلبات المسبقة وعمليات الشحن إلى أواخر أكتوبر أو حتى أوائل نوفمبر، بينما ذهبت توقعات أكثر تشاؤمًا إلى احتمال تأجيل الإطلاق حتى ربيع العام المقبل.

آيفون القابل للطي iPhone Ultra آبل طرح iPhone Ultra

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