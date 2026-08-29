رغم فارق السعر.. آيفون 18 برو يتفوق على iPhone Ultra في 4 مزايا

تستعد آبل للكشف عن هواتف آيفون الرائدة الجديدة، وعلى رأسها آيفون 18 برو وiPhone Ultra القابل للطي، ورغم أن السعر قد يكون أحد أبرز نقاط التفوق لصالح طراز Pro، فإن هناك مجموعة من المزايا الأخرى التي قد تجعل iPhone 18 Pro خيارا أفضل من الطراز Ultra الأعلى سعرا.

1. كاميرا رئيسية بفتحة عدسة متغيرة:

تشير التسريبات إلى أن آيفون 18 برو سيحصل على تحديثات كبيرة في الكاميرا الرئيسية، أبرزها إضافة فتحة عدسة متغيرة، وهي ميزة يعتقد أن iPhone Ultra قد يفتقدها.

ورغم تداول هذه الميزة منذ فترة، لا تزال تفاصيل طريقة تطبيق آبل لها غير واضحة، إلا أنها قد توفر تحسينات كبيرة في وضع التصوير الرأسي “يورتريه”، إلى جانب منح المستخدم تحكما أكبر في عمق المجال، فضلا عن تحسين أداء التصوير في الإضاءة المنخفضة.

وتحتاج تقنية الفتحة المتغيرة إلى مكونات أكبر من تلك المستخدمة حاليًا في الكاميرا الرئيسية، وهو ما قد يجعل من الصعب دمجها في تصميم iPhone Ultra فائق النحافة.

2. عمر بطارية أطول في آيفون 18 برو ماكس:

من المتوقع أن يقدم iPhone Ultra عمر بطارية جيدا، وفقا لتسريبات تنظيمية، لكن سلسلة Pro، وتحديدا آيفون 18 برو ماكس، قد تظل صاحبة أفضل عمر بطارية في تاريخ آيفون.

وتشير التقارير إلى أن آيفون 18 برو ماكس سيحصل على بطارية فعلية أكبر بنحو 10% مقارنة ببطارية iPhone 17 Pro Max، إلى جانب الاستفادة من تحسينات كفاءة الطاقة في شرائح A20 Pro وC2.

ومن شأن هذه التحسينات أن تمنح الهاتف عمر بطارية قد يكون الأفضل على الإطلاق في أجهزة آيفون.

وفي المقابل، يصعب الحكم على عمر بطارية iPhone Ultra القابل للطي اعتمادا على المواصفات وحدها، لكن تصميمه فائق النحافة وبطاريته الأصغر حجما قد يجعلان من الصعب عليه منافسة آيفون 18 برو ماكس في هذا الجانب.

آيفون 18 برو ماكس

3. Face ID:



لأول مرة منذ سنوات، قد يأتي أحد هواتف آيفون الرائدة الجديدة من دون تقنية Face ID.

وتشير التوقعات إلى أن iPhone Ultra سيعتمد بدلا منها على Touch ID، بينما سيواصل آيفون 18 برو استخدام نظام Face ID الذي تعتمد عليه آبل منذ ما يقرب من عقد.

ويعتقد أن آبل لم تتمكن من توفير المساحة الكافية داخل التصميم النحيف للغاية لهاتف iPhone Ultra لاستيعاب مكونات Face ID.

وتزداد المشكلة تعقيدا في الهاتف القابل للطي، إذ كان دعم Face ID سيتطلب مكونات إضافية لكل من الشاشة الخارجية والشاشة الداخلية، ما يجعل آيفون 18 برو متفوقا بوضوح في نظام المصادقة البيومترية.

تقنية Face ID

4. كاميرا التقريب:



من المتوقع أن تظل هواتف آيفون 18 برو وiPhone 18 Pro Max الطرازات الوحيدة التي تقدم كاميرا Telephoto مخصصة للتقريب البصري.

أما iPhone Ultra، فمن المتوقع أن يضم كاميرا رئيسية وأخرى فائقة الاتساع، لكنه قد يفتقر إلى كاميرا Telephoto المخصصة للتقريب البصري.

وقد يمثل ذلك فارقا مهما بالنسبة إلى المستخدمين الذين يعتمدون على التصوير بالتقريب، خصوصا مع توقعات بأن تعمل آبل على تحسين كاميرا Telephoto هذا العام من خلال فتحة عدسة أكبر.

وبالتالي، إذا كان الهدف هو الحصول على أفضل منظومة تصوير ممكنة، فقد يكون iPhone 18 Pro الخيار الأكثر وضوحا.