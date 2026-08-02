مفاجأة سبتمبر.. آبل تحسم موعد الكشف عن آيفون 18 برو رسمياً

رجّح تقرير نشره موقع "فوربس" أن تعلن شركة آبل عن موعد فعاليتها الخاصة للكشف عن هاتف آيفون 18 برو خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يُعقد الحدث نفسه في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، تماشيًا مع العادة السنوية للشركة.

آبل تعقد فعالياتها الخريفية في سبتمبر منذ 2011

أشار التقرير إلى أن آبل دأبت، منذ عام 2011 وبلا استثناء، على الإعلان عن أحدث هواتف آيفون في فصل الخريف، باستثناء فعالية هاتف آيفون 4S التي عُقدت متأخرة يوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2011.

ومنذ ذلك الحين، ظلت الفعالية الخاصة تُعقد دائمًا في النصف الأول من سبتمبر، ولم تقع مطلقًا في اليوم التالي مباشرة لعطلة عيد العمال، رغم أن يوم الثلاثاء يُعد اليوم المفضل لدى آبل لعقد فعاليتها الخريفية، إذ اختارته في تسع سنوات من أصل الخمس عشرة سنة الماضية.

نقل التقرير عن جو روسينيول، الكاتب في موقع MacRumors، قوله إن مارك غورمان، الكاتب في وكالة بلومبرغ، أشار في نشرته الإخبارية الشهر الماضي إلى أن يومي 8 أو 9 سبتمبر هما الأرجح لعقد الفعالية الخاصة بالكشف عن آيفون 18 برو وآيفون ألترا.

ديفيد فيلان يرجّح يوم 9 سبتمبر تحديدًا

استنادًا إلى أن عطلة عيد العمال هذا العام تصادف يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر، رجح كاتب التقرير في فوربس، ديفيد فيلان، ألا يقع الحدث يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر، معتبرًا أن ذلك سيكون مخالفًا لقاعدة تلتزم بها آبل بشدة، تتمثل في تجنب مطالبة موظفيها أو ضيوفها وممثلي الصحافة بالعمل أو السفر في يوم عطلة رسمية، وخلص إلى أن يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر هو الموعد الوحيد المرجح للحدث.

الإعلان الرسمي عن الفعالية متوقع في 26 أغسطس

أوضح التقرير أن آبل أعلنت عن موعد فعالياتها الخاصة، في عامي 2020 و2021 خلال جائحة كورونا، قبل سبعة أيام فقط من موعد الحدث، إلا أنها منذ ذلك الحين باتت تعلن عن الموعد قبل 14 يومًا بالضبط.

ففي عام 2024 على سبيل المثال، جاء الإعلان يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس، وعقد الحدث يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر.

وفي العام الماضي، جاء الإعلان يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس، ليؤكد عقد الحدث يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر.

وبناءً على هذا النمط، يتوقع كاتب التقرير أن يُعلن عن الفعالية المقبلة يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس، على أن تُعقد يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر.

الطرح للبيع متوقع في 18 سبتمبر

بحسب التقرير، من المتوقع أن يُطرح هاتفا آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس للبيع يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر، عقب الفعالية الخاصة مباشرة.

وفي حال الإعلان عن أول هاتف قابل للطي من آبل ضمن الحدث نفسه، فقد يُطرح للبيع في التاريخ ذاته أو في وقت لاحق.