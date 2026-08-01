تسريبات آبل .. تصميم MacBook Ultra الخارق سيتوفر في أجهزة آيفون

كشفت تسريبات تقنية حديثة ونشرها موقع "ماك رُومرز" (MacRumors) المتخصص في متابعة أخبار شركة آبل، عن عزم الشركة عدم إبقاء التصميم الهيكلي والتغييرات المصنعية لجهاز "ماك بوك ألترا" (MacBook Ultra) حصرياً لفئة واحدة، تمهيداً لتعميم هذه التقنيات التصميمية على باقي إصدارات السلسلة بمرور الوقت.

تفاصيل تعميم لغة تصميم MacBook Ultra الجديدة

وبحسب التقرير التقني تخطط شركة "آبل" (Apple) للاستفادة من البنية الهيكلية الخفيفة وتقنيات التصنيع المتقدمة التي قُدمت في طراز MacBook Ultra، لنقلها تدريجياً إلى طرازات "ماك بوك برو" (MacBook Pro) و"ماك بوك آير" (MacBook Air) في الأجيال المستقبلية.

وأوضح التقرير الفني أن التصميم الجديد يتضمن حوافاً أكثر نحافة، مع تقليل الشدة والسمك الكلي للهيكل الخارجي، إلى جانب الاعتماد على مواد تصنيع خفيفة الوزن تعزز قوة الجهاز وتضمن تبريداً أكثر كفاءة بداخل المكونات الداخلية.

المزايا الهيكلية والتقنيات المستقبلية للحواسيب

وأفادت التفاصيل المنشورة بداخل التقرير بأن آبل تسعى لتطبيق لغة تصميمية موحدة عبر خطوط إنتاج الحاسوب المحمول، مما يساعد على تخفيض تكاليف التصنيع الموسع وزيادة التكامل بين الشاشات المحدثة والمكونات الداخلية المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير الإخباري لموقع MacRumors إلى أن هذه الاستراتيجية تشابه خطوات سابقة اتبعتها الشركة عند تقديم ميزات تصميمية حصرياً في طرازات الفئة العليا، قبل إعادة دمجها في الأجهزة القياسية بداخل جدول زمني يمتد لعدة أعوام.

جدول الطرح والتوقعات الزمنية للتغييرات

وذكر التقرير التقني أن التغييرات الشاملة لن تصل إلى كافة أجهزة ماك بوك بشكل دفعة واحدة، بل ستظهر بالتزامن مع دورات التحديث الرئيسية لكل طراز وفق الجدول الزمني المعتمد للشركة.

ومن المتوقع أن يبدأ ظهور الملامح الأولى لهذا التصميم الموحد في الإصدارات القادمة المقرر إطلاقها خلال الأعوام القليلة المقبلة، بانتظار الإعلانات الرسمية الصادرة عن آبل.