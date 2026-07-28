مفاجآت آبل القادمة.. تسريب مواصفات Apple TV 4K وجهاز التحكم المنزلي الجديد

قالت وكالة "بلومبرغ" (Bloomberg) العالمية، في تقرير إخباري نشره الصحفي مارك غورمان ، عن استكمال شركة "آبل" (Apple) تجهيزاتها النهائية لإطلاق جهاز ترفيهي جديد من طراز "آبل تي في 4 كي" (Apple TV 4K)، والجيل الثاني من مكبر الصوت "هوم بود ميني" (HomePod mini)، بالإضافة إلى شاشة ومنصة منزلية ذكية قائمة على مساعد Siri والذكاء الاصطناعي.

تفاصيل جهاز Apple TV 4K المحدث ومكبر HomePod mini

وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ" الإخبارية، تأتي الأجهزة المحدثة مدعومة بمعالجات فائقة السرعة قادرة على تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة "آبل إنتلجنس" (Apple Intelligence).

وذكر التقرير أن جهاز Apple TV 4K المحدث من المتوقع أن يعتمد على شرائح A17 Pro أو أحدث لتشغيل الأوامر البرمجية المعقدة بداخل البيئة المنزلية.

وأوضحت البيانات الفنية الواردة في التقرير أن مكبر الصوت الذكي HomePod mini سيعتمد بدوره على معالجات حديثة وسريعة لتعزيز استجابة المساعد الصوتي Siri، دون إدخال تغييرات جذرية على التصميم الخارجي المعتاد للجهازين مقارنة بالطرازات الحالية.

المنصة المنزلية الذكية والشاشة التفاعلية المزودة بـ Siri AI

وأفادت التفاصيل المنشورة بداخل تقرير بلومبرغ بأن آبل تعمل على تدشين منصة منزلية ذكية مستقلة (Smart Home Hub) مزودة بشاشة لمسية قياس 7 بوصات، توفر واجهة مستخدم مدمجة بين أنظمة tvOS وwatchOS وiOS لإدارة أدوات المنزل الذكي وعرض كاميرات المراقبة المباشرة إجراء مكالمات "فيس تايم" (FaceTime).

وأشار التقرير الإخباري إلى أن الجهاز الجديد يتضمن تقنية التعرف على الوجه لتحديد هوية أفراد المنزل تلقائياً وعرض الملاحظات والتقويم والمستندات الخاصة بكل مستخدم، مع الاعتماد الكامل على النسخة المحدثة من مساعد Siri القائم على الذكاء الاصطناعي.

جدول الطرح بالأسواق وأسباب التأخير الميداني

وأشار التقرير الإخباري لصحيفة بلومبرغ إلى أن الأجهزة الذكية كانت جاهزة للتصنيع والتوزيع منذ فترة، إلا أن الشركة فضلت تأجيل الإطلاق التجاري لحين اكتمال التحديثات البرمجية الشاملة الخاصة بمساعد Siri وتكاملها مع الميزات الميدانية.

ويتوقع التقرير إطلاق جهاز Apple TV 4K وHomePod mini خلال فصل الخريف القادم بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2026، بينما يُنتظر طرح الشاشة والمنصة المنزلية الذكية في الفترة ما بين أكتوبر 2026 وربيع عام 2027.