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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا .. المصري يضم ياسين الملاح بعقد يمتد لـ4 مواسم

ياسين الملاح
ياسين الملاح
حسن العمدة
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلن النادي المصري تعاقده رسميًا مع ياسين الملاح، لاعب وسط فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ووقع الملاح على عقد يمتد لأربعة مواسم، بعدما توصلت إدارة المصري إلى اتفاق نهائي مع نادي فاركو لإتمام الصفقة.

وكان اللاعب قريبًا من الانتقال إلى نادي زد خلال الميركاتو الجاري، قبل أن تتعثر المفاوضات بسبب الخلاف على المقابل المالي، ليتحول بعدها إلى المصري الذي نجح في حسم التعاقد معه.

وقدم النادي البورسعيدي لاعبه الجديد عبر فيديو نشره على منصاته الرسمية، قال خلاله الملاح: "أنا ياسين الملاح.. نسر جديد في مدينة النسور." فيما علق النادي: "جاي بقوة النسور.. ياسين الملاح دلوقتي واحد مننا.. أهلاً بيك."

وتعد صفقة ياسين الملاح الثانية للمصري هذا الصيف، بعد التعاقد مع المغربي عبد الله الزياني قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي رحيل الملاح عن فاركو بعد هبوط الفريق إلى دوري المحترفين، عقب احتلاله المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري خلال الموسم الماضي.

النادي المصري ياسين الملاح فاركو

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