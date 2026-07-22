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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كشف تسريبات تقنية عن مواصفات iPhone 18 Pro وهاتف Apple الطي الأول iPhone Fold

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
احمد الشريف

كشفت تقارير وتسريبات تقنية متطورة عن التفاصيل الفنية الكاملة واستراتيجية الطرح الجديدة الخاصة بسلسلة هواتف "آيفون 18 برو" (iPhone 18 Pro) إلى جانب أول هاتف قابل للطي تنتجه شركة "آبل" (Apple)، والمسمى "آيفون فولد" (iPhone Fold)، تمهيداً للإعلان الرسمي عنهما خلال خريف عام 2026.

استراتيجية الإطلاق المنقسمة وموعد المؤتمر الخريفي 

وبحسب ما نشرته مواقع تقنية متخصصة أبرزها "ماك ريمورز" (MacRumors)، تتجه آبل لتغيير جدول إطلاق هواتفها التقليدي من خلال تقسيم السلسلة؛ حيث تعتزم إطلاق الطرازات الرائدة iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وهاتف iPhone Fold القابل للطي في سبتمبر 2026، بينما تُرجئ إطلاق الطرازات الأساسية والاقتصادية iPhone 18 وiPhone 18e إلى ربيع عام 2027.

وأشارت التقارير إلى أن هذا الإجراء الاستراتيجي يهدف إلى تسليط الضوء على الأجهزة الأكثر تطوراً وارتفاعاً في القيمة السعرية خلال موسم المبيعات الخريفي، مما يمنح الهاتف القابل للطي الجديد المساحة التسويقية الكافية لجذب فئات المستخدمين والباحثين عن الأداء الفائق.

المواصفات الفنية والعتادية لهاتف iPhone Fold القابل للطي 

وأوضحت البيانات الفنية المسربة أن هاتف iPhone Fold سيأتي بتصميم مطوي على شكل كتاب (Book-style) بشاشة خارجية بمقاس 5.5 بوصات، وشاشة داخلية واسعة بمقاس 7.8 بوصات بدقة OLED ونسبة أبعاد 4:3 المشابهة لأجهزة الآيباد، مع استخدام هيكل خفيف مصنوع من التيتانيوم والألومنيوم لتقليل الوزن وسماكة لا تتجاوز 4.5 ملم عند فتح الجهاز.

وذكر التقرير أن آبل نجحت في تطوير تقنية معمارية جديدة للشاشة تلغي التجاعيد المرئية في خط الطي بشكل كامل، مع الاعتماد على مستشعر بصمة الأصبع (Touch ID) المدمج في الزر الجانبي بدلاً من بصمة الوجه (Face ID)، وتزويد الجهاز بمعالج A20 المطور بتقنية 2 نانومتر وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت لدعم خصائص الذكاء الاصطناعي.

الترقيات الفنية لسلسلة أجهزة iPhone 18 Pro 

وأفادت التسريبات العتادية بأن طرازات iPhone 18 Pro ستستمر بنفس مقاسات الشاشات الحالية 6.3 بوصات و6.9 بوصات، مع تصغير مساحة "الجزيرة التفاعلية" (Dynamic Island) نتيجة نقل جزء من مستشعرات بصمة الوجه أسفل الشاشة، إضافة إلى تزويد الكاميرا الرئيسية بمستشعر ذي فتحة عدسة متغيرة لتوفير تحكم أفضل في كمية الضوء وعمق التصوير.

وتتضمن المواصفات الجديدة تزويد الأجهزة بمعالج A20 Pro الفائق، وشريحة الاتصال السلكي واللاسلكي المحدثة C2 التي تدعم شبكات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لخدمات الإنترنت، مع زيادة سعة البطارية في طراز Pro Max وسماكة الهيكل إلى نحو 9 ملم لتضمين نظام تبريد بغرفة البخار (Vapor Chamber) للحد من ارتفاع الحرارة.

التوقعات السعرية وجداول التوفر الميداني 

ونوهت التقارير بأن هاتف iPhone Fold يدخل الفئة السعرية الأكثر فخامة؛ إذ يتوقع أن يبدأ سعره من 2000 دولار أمريكي نظرًا لتكاليف شاشات سامسونج المحدثة ومفصلات الهيكل المعقدة، بينما تحافظ طرازات Pro على مستوياتها السعرية المعتادة.

ولم تصدر شركة آبل أي تعليق أو بيانات رسمية تؤكد أو تنفي هذه البيانات الهندسية والجداول الزمنية المسربة، وتلتزم الشركة سياستها المعتادة في حظر الإفصاح عن الأجهزة الجديدة لحين انطلاق مؤتمرها الصحفي في سبتمبر.

iPhone 18 Pro iPhone Fold آيفون 18 برو

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