تسريب جديد يؤكد تزويد هاتف iPhone 18 Pro بكاميرا ذات فتحة عدسة متغيرة

عززت تقارير تقنية مسربة حديثاً الاحتمالات القائمة حول عزم شركة آبل (Apple) دعم هاتفها المرتقب "آيفون 18 برو" (iPhone 18 Pro) بكاميرا رئيسية متطورة تعتمد على تكنولوجيا فتحة العدسة المتغيرة (Variable Aperture)، بهدف إدخال ترقيات جذرية على آليات التصوير الفوتوغرافي.

تكنولوجيا فتحة العدسة المتغيرة تظهر في سلاسل التوريد

وكشفت الوثائق الصادرة عن مصادر قريبة من خطوط التصنيع وسلاسل التوريد الخاصة بالشركة الأمريكية عن بدء اختبار مكونات ميكانيكية دقيقة مخصصة لمنظومة التصوير الخاصة بالجيل القادم من الهواتف. وذكرت البيانات المسربة أن هذه التقنية تتيح للعدسة التحكم يدوياً أو تلقائياً في حجم فتحة الحجاب الحاجز (Aperture)، مما يسمح بضبط كمية الضوء النافذة إلى المستشعر بدقة متناهية بحسب طبيعة الإضاءة المحيطة.

وتسعى آبل من خلال هذا التطوير الهندسي إلى تمكين مستخدمي هواتف iPhone 18 Pro من التقاط صور بورتريه احترافية ذات عمق بصري حقيقي وعزل طبيعي للخلفية (Bokeh Effect) مستند إلى العتاد الميكانيكي بدلاً من الاعتماد الكامل على المعالجة البرمجية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يرفع من نقاء وتفاصيل الصور الملتقطة بشكل ملحوظ.

تحسين جودة التصوير الليلي والتحكم في الإضاءة

وأوضحت التقارير الفنية أن تكنولوجيا فتحة العدسة المتغيرة ستمنح الكاميرا الرئيسية القدرة على الانتقال بين فتحات عدسة واسعة لتجميع أكبر قدر ممكن من الإضاءة في ظروف التصوير الليلي أو الأماكن المظلمة، والتحول إلى فتحات عدسة أضيق عند التصوير في البيئات ذات الإضاءة الساطعة أو تحت أشعة الشمس المباشرة للحفاظ على تباين الألوان ومنع حدوث التشبع الضوئي الزائد.

ويسهم هذا الدمج العتادي المحدث في معالجة واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه كاميرات الهواتف الذكية ذات الفتحات الثابتة، حيث تمنح الميزة الجديدة المصورين مرونة كاملة في التحكم في سرعة الغالق (Shutter Speed) ومستويات التركيز البؤري، مما يجعل الهاتف أداة تصوير متكاملة تضاهي كفاءة الكاميرات الاحترافية عديمة المرآة.

موعد الطرح المتوقع وسير الإنتاج الكمي

وأشارت التوقعات الصادرة عن المحللين التقنيين إلى أن آبل تخطط لبدء الإنتاج التجريبي للقطع الميكانيكية المخصصة للعدسة الجديدة خلال الربع الأول من العام المقبل بالتعاون مع شركائها الأساسيين في تايوان واليابان، تمهيداً لدمجها بصفة أساسية في الطرازات العليا والاحترافية من سلسلة الهواتف المنتظرة في الأسواق العالمية.

ولم تصدر شركة آبل أي تعليق رسمي أو تأكيد بخصوص هذه التسريبات الحالية أو المواصفات الرقمية الدقيقة لفتحات العدسة المدعومة، وتلتزم الشركة سياستها الصارمة في حظر نشر تفاصيل المنتجات قبل الإعلان عنها رسمياً في حدثها السنوي، بانتظار المؤتمرات الصحفية المقبلة للكشف عن كامل الميزات والأسعار وجداول التوفر المعتمدة.