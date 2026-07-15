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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق التصوير.. ميزة مخفية في آيفون تجعل صوت فيديوهاتك أكثر احترافية

آيفون
آيفون

إذا كنت من مستخدمي آيفون الذين يحرصون على تسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة، فإن جودة الصوت لا تقل أهمية عن جودة الصورة، وسواء كنت تعمل على مشروع شخصي أو ترغب فقط في مشاركة لحظات مميزة مع الأصدقاء والعائلة، فإن الحصول على صوت واضح ونقي يمنح الفيديو لمسة أكثر احترافية.

وتوفر هواتف آيفون 16 والإصدارات الأحدث، بما في ذلك iPhone 17e، ميزة تتيح تحسين جودة الصوت بعد الانتهاء من التصوير في غضون ثوان. 

ويعود ذلك إلى أن هذه الأجهزة تسجل الصوت عبر عدة مسارات في الوقت نفسه أثناء تصوير الفيديو، ما يسمح بالتحكم في طريقة مزج الصوت لاحقا، مع التركيز على أصوات الأشخاص وتقليل الضوضاء المحيطة.

ما هي ميزة Audio Mix؟

تعتمد الميزة على تسجيل الفيديو باستخدام الصوت المكاني Spatial Audio، وهو تنسيق صوتي ثلاثي الأبعاد يمنح تجربة استماع أكثر واقعية وغامرة.

وفي الوضع السينمائي Cinematic، يختار الهاتف تلقائيا أفضل إعدادات لمزج الصوت، لكن يمكن للمستخدم أيضا تعديل الصوت يدويا بعد التصوير من خلال تطبيق "الصور" Photos، واختيار النمط الصوتي الذي يناسب الفيديو.

ميزة Audio Mix

كيفية تفعيل ميزة الصوت المكاني؟

يكون الصوت المكاني Spatial Audio مفعلا افتراضيا على جميع هواتف iPhone 16 وiPhone 17، بما في ذلك طرازات 16e و17e وiPhone Air، وللتأكد من تفعيله أو تشغيله يدويا على هاتفك اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الإعدادات Settings.
2. انتقل إلى الكاميرا Camera.
3. اختر تسجيل الصوت Record Sound.
4. فعل خيار الصوت المكاني Spatial Audio.

وبذلك يصبح الهاتف جاهزا لتسجيل مقاطع فيديو بصوت ثلاثي الأبعاد وتجنب تسجيل أي أصوات إضافية في محيط التسجيل مما يمنحك مقاطع فيديو خالية من أي ضوضاء.

الصوت المكاني Spatial Audio

كيفية تعديل صوت الفيديو بعد التصوير؟

بعد تسجيل الفيديو، يمكن تغيير طريقة معالجة الصوت بسهولة عبر الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الصور Photos.
2. اختر الفيديو الذي تريد تعديله.
3. اضغط على تحرير Edit.
4. اختر Audio Mix.
5. اسحب بين أوضاع الصوت المختلفة لاختيار النمط المناسب.
6. يمكن أيضا استخدام شريط التمرير لتقليل أو زيادة مستوى الضوضاء الخلفية.
7. بعد الانتهاء، اضغط على تم Done لحفظ التعديلات.
 

تعديل صوت الفيديو بعد التصوير

أوضاع Audio Mix المتاحة

توفر الميزة أربعة أوضاع رئيسية لمعالجة الصوت:

- قياسي Standard: تشغيل الصوت الأصلي كما تم تسجيله.
- داخل الإطار In-Frame: التركيز على أصوات الأشخاص الظاهرين داخل إطار الفيديو مع تقليل الأصوات القادمة من خارجه.
- استوديو Studio : تقليل الضوضاء والصدى لمنح التسجيل طابعا أقرب إلى التسجيلات الاحترافية داخل الاستوديو.
- سينمائي Cinematic: إبراز أصوات المتحدثين في المقدمة مع توزيع الأصوات المحيطة بطريقة تشبه المزج الصوتي المستخدم في الأفلام.

الصوت المكاني آيفون تصوير الفيديو تحسين الصوت فيديوهات آيفون

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