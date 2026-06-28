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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لماذا يتحول رمز بطارية آيفون إلى اللون الأصفر؟.. إليك السبب وطريقة إيقافه

لماذا يتحول رمز البطارية في آيفون إلى اللون الأصفر؟
لماذا يتحول رمز البطارية في آيفون إلى اللون الأصفر؟
شيماء عبد المنعم

تقدم هواتف آيفون مجموعة من الإشعارات والرموز التي تساعد المستخدم على فهم حالة الجهاز، إلا أن بعض هذه الرموز قد يكون غير واضح للكثيرين، مثل ظهور رمز البطارية باللون الأصفر.

ما معنى ظهور البطارية باللون الأصفر؟

عند ملاحظة تحول لون البطارية إلى الأصفر على شاشة الآيفون، فهذا يعني أن الجهاز يعمل في وضع انخفاض الطاقة Low Power Mode، وهي ميزة أطلقتها آبل منذ عام 2015 مع نظام iOS 9 بهدف إطالة عمر البطارية.

ورغم فائدتها في تقليل استهلاك الطاقة، فإنها تأتي على حساب تقليل بعض وظائف الجهاز وأدائه.

وضع توفير الطاقة على آيفون

كيف يؤثر وضع توفير الطاقة على آيفون؟

عند تفعيل هذا الوضع، يقوم الهاتف بعدة تغييرات تلقائية، من بينها:

1. تقليل سطوع الشاشة
2. إيقاف تحديث التطبيقات في الخلفية
3. تعطيل بعض المؤثرات البصرية
4. تقليل أداء المعالج ووحدة معالجة الرسوميات (CPU وGPU)
5. إيقاف اتصال 5G في معظم الأجهزة (مع بعض الاستثناءات في طرازات iPhone 12 وiPhone 13 عند تحميل الملفات أو مشاهدة الفيديو)

كما يتم خفض معدل تحديث الشاشة في أجهزة ProMotion إلى 60 هرتز، ما قد يكون ملحوظا أثناء الاستخدام أو الألعاب الثقيلة.

وضع توفير الطاقة على آيفون

متى يتم تفعيل الوضع تلقائيا؟

يمكن تفعيل وضع توفير الطاقة Low Power Mode يدويا، أو تلقائيا عندما ينخفض مستوى البطارية إلى أقل من 20% في بعض الأجهزة التي تدعم ميزة Adaptive Power، كما يتم إيقافه تلقائيا عند وصول الشحن إلى 80% أو أكثر.

كيفية إيقاف وضع توفير الطاقة على آيفون

يمكن للمستخدم تعطيل وضع توفير الطاقة والذي يحول رمز أيقونة البطارية إلى اللون الأصفر، بعدة طرق:

الطريقة الأولى: من الإعدادات:

1. افتح تطبيق الإعدادات (Settings) على هاتف آيفون
2. ادخل إلى قسم البطارية (Battery)
3. اختر وضع توفير الطاقة (Power Mode)
4. قم بإيقاف خيار Low Power Mode

وضع توفير الطاقة

الطريقة الثانية: عبر المساعد الصوتي Siri:

كما يمكن تفعيل أو إيقاف الميزة عبر طلب ذلك من المساعد الصوتي Siri أو من خلال مركز التحكم Control Center عبر أيقونة البطارية

رمز بطارية آيفون بطارية آيفون باللون الأصف تحول لون البطارية إلى الأصفر وضع توفير الطاقة آيفون

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