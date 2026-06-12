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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطوة بخطوة.. كيفية تنزيل النسخة التجريبية من iOS 27 على آيفون

طريقة تنزيل تحديث iOS 27
طريقة تنزيل تحديث iOS 27
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل Apple، عن نظام التشغيل الجديد iOS 27، الذي يأتي بمجموعة من الميزات البارزة، في مقدمتها “Siri AI” وتطبيق مستقل للمساعد الصوتي Siri.

بالإضافة إلى شريط تحكم جديد يتيح تعديل مظهر واجهة Liquid Glass، وتوسيع أدوات حماية الأطفال، وتحسينات في الأداء وسرعة الاستجابة، إلى جانب “عدد كبير من التحسينات الدقيقة” التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والموثوقية.


كيفية تثبيت النسخة التجريبية للمطورين من iOS 27

أصبح بإمكان أي مستخدم يمتلك حساب Apple Developer تثبيت النسخة التجريبية للمطورين من iOS 27 مجانا، دون الحاجة إلى الاشتراك المدفوع في برنامج المطورين الذي تبلغ تكلفته 99 دولارا سنويا كما كان في السابق.

ولتثبيت النسخة التجريبية، يجب أولا التسجيل بحساب مطور عبر موقع آبل، ثم إعادة تشغيل جهاز آيفون، واتباع الخطوات التالية:
- اذهب إلى الإعدادات> ثم عام> ثم تحديث البرنامج> ثم تحديثات النسخة التجريبية (Beta Updates)> ثم اختيار iOS 27 Developer Beta> ومن هناك يمكن بدء التثبيت.

وأكدت آبل أن أول نسخة تجريبية عامة Public Beta من iOS 27 ستتوفر خلال شهر يوليو.

كيفية تثبيت النسخة التجريبية للمطورين من iOS 27

كيفية تثبيت النسخة التجريبية العامة

لتثبيت النسخة العامة عند توفرها، يتعين التسجيل عبر موقع beta.apple.com، ثم إعادة تشغيل آيفون والدخول إلى:
- اذهب إلى الإعدادات> ثم عام > ثم تحديث البرنامج> ثم تحديثات النسخة التجريبية، واختيار iOS 27 Public Beta.

وتنصح آبل المستخدمين بأخذ نسخة احتياطية من بياناتهم قبل تثبيت أي إصدار تجريبي، نظرا لاحتمال احتوائه على أخطاء أو مشكلات تقنية.

جدير بالذكر أن شركة آبل أطلقت ثلاث مزايا جديدة لتطبيق FaceTime ضمن نظام التشغيل iOS 27، تتصدرها ميزة “الكاميرا المزدوجة” Dual Capture، التي أصبحت متاحة أثناء مكالمات الفيديو على عدد من هواتف آيفون الحديثة.

من المتوقع أن تعلن آبل عن تحديث iOS 27 بشكل رسمي خلال شهر سبتمبر المقبل.

طريقة تنزيل تحديث iOS 27 iOS 27 تحديث iOS 27 إصدار تجريبي

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