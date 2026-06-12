ميزة طال انتظارها تصل إلى FaceTime في تحديث iOS 27

أطلقت آبل ثلاث مزايا جديدة لتطبيق FaceTime ضمن نظام التشغيل iOS 27، تتصدرها ميزة “الكاميرا المزدوجة” Dual Capture، التي أصبحت متاحة أثناء مكالمات الفيديو على عدد من هواتف آيفون الحديثة.

وتدعم الميزة أجهزة iPhone 17 وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max وiPhone Air، حيث تتيح للمستخدم عرض نفسه وما يوجد أمامه في الوقت ذاته عبر الكاميرتين الأمامية والخلفية أثناء إجراء مكالمة FaceTime.

iOS 27 يضيف ميزات جديدة إلى FaceTime

ووفقا لاختبارات الإصدار التجريبي من iOS 27، يمكن تفعيل الميزة عبر الضغط على زر تبديل الكاميرا الموجود أسفل يسار نافذة المعاينة، ليتم تشغيل وضع الكاميرا المزدوجة تلقائيا وعرض بث الكاميرا الخلفية إلى جانب الكاميرا الأمامية. كما يمكن للمستخدم إيقاف عرض الكاميرا الأمامية في أي وقت بحسب رغبته.

iOS 27 يضيف ميزات جديدة إلى تطبيق FaceTime

وأوضحت آبل أن الطرف الآخر في المكالمة سيتمكن من مشاهدة البث المزدوج حتى عند استخدام هاتف آيفون أقدم، بشرط تشغيل جهازه بنظام iOS 27.

ويشمل التحديث أيضا ميزتين إضافيتين في FaceTime، هما:

- تحسين جودة المكالمات المرئية عند الاتصال عبر شبكات ضعيفة أو غير مستقرة.

- إضافة دعم ميزة “الترجمة الفورية” Live Captions باللغة الصينية التقليدية.

ويتوفر تحديث iOS 27 حاليا للمطورين في نسخة تجريبية، على أن تطرح النسخة التجريبية العامة خلال شهر يوليو المقبل، بينما يتوقع إطلاق التحديث رسميا لجميع المستخدمين في سبتمبر القادم.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم نظام iOS 27 تحديثات كبيرة لمنصة Apple Intelligence، وتحسينات على المساعد الصوتي Siri، وتطوير أدوات الرقابة الأبوية، إلى جانب تحديثات متنوعة للتطبيقات الأساسية على أجهزة آيفون.

وكانت آبل قد أتاحت النسخة التجريبية الأولى للمطورين من النظام الجديد اعتبارا من 8 يونيو 2026، عقب الكشف عنه خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2026، فيما أكدت أن النسخة التجريبية العامة ستكون متاحة للمستخدمين خلال شهر يوليو المقبل.