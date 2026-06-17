وداعًا للتصميم التقليدي.. طريقة تغيير ساعة شاشة القفل في آيفون

من أول الأشياء التي قد تلاحظها في نظام آيفون iOS 26 هي الواجهة الجديدة، التي تأتي بتأثيرات شفافة ونهج جديد لساعة شاشة القفل، حيث أصبحت قادرة على التكيف مع الخلفية بدلا من حجب عنصر مهمة.

وتعني هذه التغييرات الجديدة أن ساعة آيفون يمكن أن تتمدد لتشغل مساحة أكبر من الشاشة، مما يجعل قراءتها أسهل.

وكما هو الحال في الشاشة الرئيسية، يمكنك بسهولة تغيير حجم الساعة باستخدام الأدوات الموجودة في الزاوية السفلية اليمنى، حيث يمكن للساعة أن تملأ ما يصل إلى نصف الشاشة، لكن في أوضاع العرض الأكبر، ستكون الأدوات المصغرة Widgets متاحة فقط في أسفل الشاشة.

كيفية تغيير ساعة شاشة القفل في آيفون؟

ولتغيير خط ساعة شاشة القفل في هواتف آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 26، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: اضغط مطولا على شاشة القفل ثم اختر "تخصيص".

الخطوة الثانية: اضغط على ساعة شاشة القفل بعد ظهور أدوات التعديل.

الخطوة الثالثة : اختر نوع الخط من بين 6 خيارات مختلفة.

الخطوة الرابعة : اضبط سماكة الخط واختر اللون من 15 لونا أو عجلة الألوان.

الخطوة الخامسة : اختر بين تأثير الزجاج الشفاف أو Solid الواضح، ثم احفظ التغييرات.

كيفية تغيير ساعة شاشة القفل في آيفون؟

جدير بالذكر أن شركة آبل أعلنت مؤخرا عن نظام التشغيل الجديد iOS 27، الذي سيصل إلى هواتف آيفون المتوافقة في وقت لاحق من العام الجاري، حاملا معه مجموعة واسعة من المزايا الجديدة.

يشمل تحديث iOS 27، سلسلة iPhone 17 و16 و15 و14 و13 و 12 و11، إلى جانب الإصدارات الاقتصادية iPhone Air وiPhone 16e وiPhone SE (الجيل الثالث) وiPhone SE (الجيل الثاني).

ومن المنتظر أن تكشف آبل خلال الأشهر المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمزايا الجديدة في تحديث iOS 27 مثل ترقيات المساعد الصوتي Siri وقدرات الذكاء الاصطناعي، قبل الإطلاق الرسمي للنظام في النسخة النهائية الرسمية التي سيتم الإعلان عنها في سبتمبر 2026.