آيفون ألترا قد يصبح الأغلى في تاريخ آبل.. لكن قيمته قد تتبخر سريعا

تشير التقارير إلى أن أول هاتف آيفون قابل للطي من آبل أصبح على بعد أقل من ثلاثة أشهر من الإعلان الرسمي، وسط توقعات بأن يحمل اسم آيفون ألترا وأن يكون أغلى هاتف آيفون تطلقه الشركة على الإطلاق.

وتتراوح التقديرات الحالية لسعر هاتف آيفون ألترا بين 2000 و2400 دولار، فيما تشير بعض التسريبات إلى أن النسخ المزودة بسعات تخزين 1 أو 2 تيرابايت قد يصل سعرها إلى 2799 دولارا.

لكن خبراء سوق الهواتف المستعملة يحذرون من شراء الهاتف بهدف إعادة بيعه بعد فترة قصيرة واسترداد جزء كبير من قيمته.

ووفقا لدراسة أجرتها منصة SellCell المتخصصة في مقارنة أسعار استبدال الهواتف والإلكترونيات في الولايات المتحدة، فإن الهواتف القابلة للطي تفقد من قيمتها بنسبة أعلى بنحو 65% مقارنة بالهواتف التقليدية خلال أول عام من الاستخدام.

وأظهرت الدراسة، التي استندت إلى هواتف طرحت في عام 2024، أن الهاتف القابل للطي يفقد في المتوسط نحو 997.69 دولارا من قيمته خلال 12 شهرا، مقابل 605.32 دولارات فقط للهواتف التقليدية.

هاتف آيفون قابل للطي

الهواتف القابلة للطي الأكثر خسارة في القيمة

تعد الهواتف القابلة للطي الأقل احتفاظا بقيمتها في سوق إعادة البيع، فعلى سبيل المثال، فقد هاتف سامسونح Galaxy Z Fold 6 بسعة 1 تيرابايت نحو 1479.99 دولارا من قيمته خلال عام واحد، محتفظا بنسبة 34.5% فقط من سعر إطلاقه.

أما من حيث النسبة المئوية، فقد سجل هاتف Moto Razr+ 2024 المزود بسعة 256 جيجابايت أسوأ أداء، إذ احتفظ بـ28.5% فقط من قيمته بعد مرور عام.

وبصورة عامة، أظهرت بيانات عشرة من أبرز الهواتف القابلة للطي أن متوسط انخفاض قيمتها بلغ 64.6% خلال أول 12 شهرا، مقارنة بـ55.3% للهواتف التقليدية.

كم قد تبلغ قيمة آيفون ألترا بعد عام؟

إذا تم طرح آيفون ألترا بسعر 2400 دولار، ثم تراجع أداؤه في سوق إعادة البيع بنفس معدل الهواتف القابلة للطي الأخرى، فقد تنخفض قيمته إلى نحو 849.6 دولار فقط بعد عام واحد.

في المقابل، إذا حافظ الهاتف على قيمته بنفس مستوى هواتف آيفون التقليدية، فقد تصل قيمته إلى نحو 1236 دولارا بعد 12 شهرا.

وبذلك قد تتراوح قيمة الهاتف بعد عام بين 849 و1236 دولارا، بحسب مدى نجاحه في الاحتفاظ بقيمته في السوق.

أما إذا جاء سعر الإطلاق عند الحد الأدنى المتوقع البالغ 2000 دولار، فقد تتراوح قيمته بعد عام بين 708 و1030 دولارات.

آيفون يتصدر من حيث الاحتفاظ بالقيمة

أظهرت الدراسة أن هواتف آبل كانت الأفضل في الحفاظ على قيمتها بعد عام من الإطلاق، حيث احتفظت سلسلة iPhone 16 بنسبة 51.5% من قيمتها الأصلية.

وتؤكد الدراسة أن ارتفاع سعر الهاتف عند الشراء لا يعني بالضرورة احتفاظه بقيمة أكبر لاحقا، فهاتف Galaxy Z Fold بسعة 1 تيرابايت، وهو الأغلى في الدراسة بسعر 2259.99 دولارا، تراجعت قيمته إلى 780 دولارا فقط بعد عام، بخسارة بلغت 64.5%.