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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تتصدر أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 وتحصد المركز الأول

السعودية تتصدر أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 وتحصد المركز الأول
السعودية تتصدر أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 وتحصد المركز الأول
أ ش أ

تصدرت المملكة العربية السعودية نتائج النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي "إنسو 2026"، محققةً المركز الأول ولقب "سفير العلوم النووية"، إلى جانب 4 جوائز دولية، هي: ميداليتان ذهبيتان وميدالية واحدة فضية، وميدالية أخرى برونزية، في إنجاز دولي جديد يعزز حضور المملكة في المنافسات العلمية العالمية، ويؤكد تميز طلبتها في مجالات العلوم والتقنيات المتقدمة.

وتوّج الطالب السعودي -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- اليوم السبت، أمجد محمود عيسى آل درويش بالمركز الأول والميدالية الذهبية في الأولمبياد، كما حصد لقب "سفير العلوم النووية"، بعد تحقيقه أعلى مجموع في الاختبارين النظري والعملي بين المتنافسين، كما حققت الطالبة جنى صالح عبدالله السبيل الميدالية الذهبية وفازت بجائزة أفضل طالبة في الأولمبياد المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما حقق الطالب عبدالعزيز عبدالمحسن الشريط الميدالية الفضية، وحاز الطالب صالح مبارك ضيف الله الحربي الميدالية البرونزية.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" عبدالعزيز بن صالح الكريديس، أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا للدعم والرعاية اللذين يحظى بهما أبناء وبنات الوطن من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وحرصها على الاستثمار في المواطن، وتنمية قدراته، وتمكينه من المنافسة عالميًا في المجالات العلمية ذات الأولوية، بما يعزز إسهامه في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وثمّن الكريديس الشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم، وما أثمرته من تكامل في اكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم للمنافسات العلمية الدولية، مشيدًا بالشراكة مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة الملك عبدالعزيز، وبجهود جميع الجهات واللجان الوطنية التي أسهمت في تنظيم واستضافة الأولمبياد.

وأشار إلى أن نجاح المملكة في استضافة هذا الحدث الدولي، بالتزامن مع تصدر طلبتها نتائجه، يعكس تطور منظومة الموهبة والإبداع في المملكة، وكفاءة برامج إعداد المنتخبات العلمية الوطنية، إلى جانب ما تمتلكه المملكة من قدرات تنظيمية تؤهلها لاستضافة أبرز المحافل العلمية الدولية وفق أعلى المعايير.

وبيّن أن تحقيق المركز الأول في تخصص علمي دقيق كالعلوم النووية يؤكد قدرة الطلبة السعوديين على المنافسة في المجالات العلمية المتقدمة، ويسهم في بناء قاعدة وطنية من الكفاءات البشرية المؤهلة للإسهام في مستقبل العلوم والتقنيات وتطبيقاتها السلمية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي الإنجاز ثمرة برامج إعداد وتأهيل علمية مكثفة نفذتها "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم، تضمنت برامج تدريبية متخصصة لتنمية معارف الطلبة في العلوم النووية، وتطوير مهاراتهم في التحليل والاستدلال وحل المسائل العلمية المتقدمة، ورفع مستوى جاهزيتهم للمنافسة الدولية.

ويُعد أولمبياد العلوم النووية الدولي، الذي أقرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2024، منافسة علمية دولية تهدف إلى تنمية معارف الطلبة ومهاراتهم في العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية، وتشجيع الأجيال الشابة على التخصص في المجالات العلمية المرتبطة بها، إلى جانب تعزيز التبادل العلمي والثقافي بين الطلبة من مختلف دول العالم.

واستضافت المملكة النسخة الثالثة من الأولمبياد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمدينة جدة خلال الفترة من 2 حتى 9 أغسطس 2026، بمشاركة 120 طالبًا ومختصًا علميًا من 19 دولة، بتنظيم مشترك بين وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، واستضافة جامعة الملك عبدالعزيز، تحت شعار "عقول متوهجة لمستقبل واعد".

السعودية أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 سفير العلوم النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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