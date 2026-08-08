نادر رشاد يعلن قائمة منتخب مصر لكرة الصالات

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة نادر رشاد، المدير الفني، قائمة الفراعنة للمعسكر المغلق، المقررة إقامته، خلال الفترة من 8 إلى 16 أغسطس الحالي، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب تنزانيا، ضمن خطة الإعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، المقررة إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراته الودية الأولى أمام تنزانيا، يوم الخميس 13 أغسطس الحالي، على صالة حسن مصطفى، على أن تقام المباراة الثانية، يوم السبت 15 أغسطس، على الصالة نفسها.

وجاءت القائمة كالتالي:-