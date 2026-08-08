إقبال على مهرجان "شاطئ الفن" برأس البر

شهد مهرجان "شاطئ الفن" في دورته السادسة، برأس البر، إقبالا كبيرا من المواطنين من رواد رأس البر والتي أُقيمت على المسرح الروماني بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر.

وتضم الفعاليات عرض فني لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، التي قدمت باقة من العروض الفنية المميزة، وسط أجواء احتفالية شهدت تفاعلًا كبيرًا من المواطنين والمصطافين.

يأتي المهرجان برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة بمحافظات إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان خلال الفترة من ١ أغسطس حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦، من خلال ٣٨ عرضًا فنيًا مجانيًا، تُقام على المسرح الروماني بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر، والمسرح المكشوف بالحديقة الدولية بمدينة دمياط الجديدة، بمشاركة نخبة من الفرق الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة