تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال آخر 24 ساعة الماضية 10 سفن؛ بينما غادر ته 10 سفن؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة تحت الشحن والتفريغ.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اليوم تضمن أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 66872 طنًا ؛ بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 37272 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2504 شاحنات.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34237 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32750 طنا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 22 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 282 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1056 حاوية مكافئة.