تحذير عاجل لمستخدمي آيفون.. رسالة غامضة لا تضغط عليها

ساهم تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي في جعل عمليات الاحتيال الإلكتروني أكثر صعوبة في اكتشافها، مع انتشار تقنيات مثل التزييف العميق Deepfake، واستنساخ الصوت وإنشاء رسائل مزيفة تبدو أكثر واقعية.

ورغم ذلك، لا تزال عمليات الاحتيال التقليدية المتعلقة بالدعم الفني تستهدف المستخدمين، إلا أن تركيز المحتالين بدأ يتحول بشكل متزايد نحو مستخدمي أجهزة آبل.

ارتفاع عمليات احتيال مزيفة تنتحل اسم دعم آبل

ويبلغ عدد من المستخدمين عن انتشار رسائل احتيالية تحمل اسم "Apple High Alert"، تزعم تعرض جهاز آيفون أو حساب iCloud أو Apple ID للاختراق، وتهدف هذه الرسائل إلى إثارة حالة من الذعر لدى الضحايا ودفعهم إلى اتخاذ إجراءات سريعة قبل التحقق من صحة التحذير.

وتظهر هذه التنبيهات المزيفة بعدة أشكال، منها النوافذ المنبثقة داخل المتصفح، والرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني، إضافة إلى مكالمات هاتفية من أشخاص ينتحلون صفة موظفي دعم آبل.

وغالبا ما تتضمن هذه الرسائل ادعاءات بوجود نشاط مشبوه، أو إيقاف الحساب، أو عملية شراء غير مصرح بها، أو اختراق أمني للحساب.

آيفون

كيف تعمل خدعة "Apple High Alert"؟

تطلب التنبيهات المزيفة عادة من المستخدم الضغط على رابط معين، أو الاتصال برقم هاتف، أو تحميل برنامج بحجة تأمين الجهاز.

وبمجرد استجابة المستخدم، قد يحاول المحتالون سرقة بيانات تسجيل الدخول إلى Apple ID، أو رموز التحقق، أو المعلومات المصرفية، أو بيانات بطاقات الائتمان. وفي بعض الحالات، قد يتم إقناع الضحية بتثبيت برامج للتحكم عن بعد، ما يمنح المحتالين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

وتنجح هذه الخدعة بسبب ارتباط حسابات آبل بكمية كبيرة من البيانات الشخصية، مثل الصور وجهات الاتصال وبيانات الدفع وكلمات المرور والنسخ الاحتياطية، ما يجعل التحذير من فقدان الوصول إلى الحساب سببا كافيا لدفع بعض المستخدمين إلى التصرف بسرعة.

كما يعتمد بعض المحتالين على بطاقات الهدايا كوسيلة للحصول على الأموال، نظرا لصعوبة تتبعها بعد استخدامها، وقد تتضمن عمليات الاحتيال المرتبطة بآبل طلب شراء بطاقات هدايا أو استخدام وسائل دفع يصعب استرجاع الأموال من خلالها.

كيف يحمي مستخدمو آبل أنفسهم؟

تنصح آبل المستخدمين بالحذر من الرسائل أو المكالمات أو النوافذ المنبثقة غير المطلوبة التي تدعي وجود مشكلة عاجلة في الحساب.

وتؤكد الشركة أنها لا تطلب من المستخدمين مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو أرقام بطاقات الهدايا لحل مشكلات أمنية.

وينصح بعدم الضغط على الروابط أو الاتصال بالأرقام الموجودة داخل الرسائل المشبوهة، وبدلا من ذلك يمكن التحقق من حالة الحساب مباشرة من خلال إعدادات الجهاز أو عبر الموقع الرسمي لـ آبل.

كما يساعد تفعيل المصادقة الثنائية في حماية حساب Apple ID، خصوصا في حال تمكن أحد الأشخاص من الحصول على كلمة المرور.