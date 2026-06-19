خد بالك.. كل ما تكتبه على آيفون تسجله آبل لحظة بلحظة

أثارت مزاعم جديدة نشرها حساب متخصص في الأمن السيبراني يعرف باسم Mysk، جدلا واسعا حول مستوى البيانات التي تجمعها شركة آبل Apple، من مستخدمي هواتف آيفون.

وبحسب ما نشره الحساب على منصة “إكس”، فإن آبل تقوم بجمع بيانات تحليلية واسعة النطاق داخل متجر التطبيقات App Store، تشمل تسجيل النقرات والتفاعلات المختلفة أثناء استخدام المتجر، مع الإشارة إلى أن هذه البيانات لا يمكن إيقاف جمعها بالكامل من قبل المستخدم.

وقال الباحثون إن البيانات المسجلة قد تسمح لـ آبل بحساب سرعة الكتابة وأنماط إدخال النصوص أثناء البحث داخل المتجر.

كما نشر الحساب لقطات توضيحية تظهر تسجيل كل ضغطة مفتاح أثناء عملية الكتابة، ما اعتبره دليلا على حجم البيانات التحليلية التي يتم جمعها.

ويرى بعض المعلقين أن هذا النوع من التتبع يندرج ضمن آليات تحسين نتائج البحث واقتراحات المحتوى، وهي ممارسات شائعة لدى العديد من خدمات البحث الرقمية. إلا أن أصحاب الحساب يؤكدون أن البيانات تندرج ضمن ما يصفونه بـ"تحليلات التطبيقات" وليس مجرد تحسينات لخدمة البحث.

منشور Mysk الحساب المتخصص في الأمن السيبراني

خيارات محدودة لمستخدمي iOS

وأشار القائمون على حساب Mysk إلى أن مستخدمي نظام iOS لا يملكون بديلا فعليا لمتجر التطبيقات الرسمي، على عكس بعض الخدمات الأخرى التي يمكن استبدالها بمنافسين.

فعلى سبيل المثال، يمكن لمستخدمي خدمة آبل ميوزيك Apple Music الانتقال إلى سبوبتفاي إذا لم تعجبهم سياسات الخصوصية، لكن تنزيل التطبيقات على آيفون يظل مرتبطا بشكل أساسي بمتجر آبل.

كيف يمكن للمستخدم الاطلاع على بياناته التي تسجلها آبل؟

يمكن للمستخدمين الراغبين في معرفة البيانات التي تحتفظ بها آبل عن نشاطهم داخل متجر التطبيقات اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع الخصوصية الخاص بـ آبل (privacy.apple.com).

2. تسجيل الدخول باستخدام حساب آبل.

3. تقديم طلب للحصول على نسخة من البيانات المخزنة.



ميزة خصوصية جديدة قد تصل إلى آيفون 18 برو ماكس

في سياق متصل، تشير تقارير إلى أن هاتف iPhone 18 Pro Max قد يحصل على ميزة خصوصية جديدة غير متاحة لمستخدمي iPhone 17 Pro الحاليين.

وتعتمد الميزة على مودم C2 الذي تطوره آبل داخليا، والذي يدعم خيار "تقييد الموقع الدقيق" Limit Precise Location ضمن نظام iOS 26.3.

وتعمل هذه الخاصية على تقليل دقة بيانات الموقع التي يتم مشاركتها مع شركات الاتصالات، بحيث يتم إرسال موقع تقريبي بدلا من العنوان الدقيق للمستخدم.