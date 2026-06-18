انسى iPhone 19.. آبل تخطط لإطلاق آيفون 20 بتصميم غير مسبوق

تستعد شركة آبل Apple، لإعادة سيناريو عام 2017 عندما تجاوزت إصدار iPhone 9 وانتقلت مباشرة من iPhone 8 إلى iPhone X احتفالا بمرور 10 سنوات على إطلاق أول هاتف آيفون، حيث تشير تقارير إلى أن الشركة قد تتخطى اسم iPhone 19 وتنتقل مباشرة إلى iPhone 20 ضمن تشكيلة عام 2027.

لا وجود لسلسلة iPhone 19

وبحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرج”، فإن آبل تخطط لإجراء تغييرات كبيرة على هاتفها احتفالا بمرور 20 عاما على إطلاق الآيفون، رغم عدم وضوح ما إذا كانت ستطلق عليه اسم iPhone XX أو iPhone 20.

ومن المتوقع أن يحصل الهاتف على تصميم جديد يعتمد على زجاج منحني يلتف حول جوانب الجهاز، في خطوة تهدف إلى تقديم مظهر مختلف مقارنة بالأجيال الحالية.

ويمثل الآيفون أكثر من نصف مبيعات آبل، إذ استحوذ في العام المالي 2025 على نحو 50.36% من إجمالي إيرادات الشركة.

آيفون 2027

معالج جديد وذاكرة أكبر لدعم ذكاء Siri الاصطناعي

تشير التوقعات إلى أن هاتفي iPhone 20 Pro وiPhone 20 Pro Max، اللذين يحملان داخليا الرمزين V73 وV74، سيعملان بمعالج A21 المصنع بتقنية 2 نانومتر، والمعروف داخل آبل باسم Naxos.

ومن المتوقع أن تأتي جميع إصدارات آيفون لعام 2027 بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، بهدف دعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بالمساعد الصوتي Siri.

وتستعد آبل لإطلاق تحديث Siri المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع نظام iOS 27 المتوقع طرحه في سبتمبر المقبل، بينما يمكن للمستخدمين تجربته حاليا ضمن النسخ التجريبية للمطورين.

ورغم أن النسخة التجريبية من Siri AI قد تواجه بعض البطء أو عدم الاستجابة أحيانا، فإن آبل تواصل تطويرها وتحسين أدائها قبل الإطلاق الرسمي.

آيفون قابل للطي وإصدارات جديدة في الطريق

من المتوقع أن تكشف آبل خلال سبتمبر المقبل عن ثلاثة هواتف جديدة تشمل iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، إضافة إلى أول هاتف آيفون قابل للطي، والذي قد يحمل اسم iPhone Fold أو iPhone Ultra أو اسمًا آخر.

وفي ربيع 2027، يتوقع طرح الإصدار الأساسي من iPhone 18 بشاشة قياس 6.3 بوصة، إلى جانب النسخة الأقل سعرا iPhone 18e بشاشة 6.1 بوصة، وهاتف iPhone Air 2 النحيف.

آبل تختبر هاتفا من الزجاج بالكامل بلا أزرار أو فتحات

تعمل آبل على تطوير تصميم جديد لهواتف iPhone 20 Pro وiPhone 20 Pro Max يعتمد على هيكل زجاجي كامل، وفقا للتقرير.

وتسعى الشركة إلى نقل مستشعر Face ID والكاميرا الأمامية أسفل الشاشة، ما قد يؤدي إلى إزالة الفتحات بالكامل والاستغناء عن ميزة الجزيرة الديناميكية Dynamic Island، للحصول على سطح زجاجي موحد.

كما تخطط آبل لاستبدال الأزرار الميكانيكية بمناطق لمس حسية تعتمد على تقنية اللمس الارتدادي Haptic، بحيث تعمل حتى عند نفاد بطارية الهاتف.

ويشبه هذا التصميم رؤية سابقة لهاتف آيفون مستقبلي كان يتخيلها المصمم السابق لـ آبل جوني آيف، بحيث يبدو الجهاز كقطعة واحدة متكاملة من الزجاج.