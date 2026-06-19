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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تخطط لإطلاق iPhone Air 2 بكاميرتين وعمر بطارية أفضل

iPhone Air
iPhone Air
شيماء عبد المنعم

تعمل شركة آبل Apple، على تطوير الجيل الثاني من هاتفها النحيف، والذي يتوقع إطلاقه تحت اسم iPhone Air 2 خلال ربيع عام 2027، وفقا لتقرير جديد نشرته وكالة "بلومبرج".

وبحسب التقرير، سيحافظ الهاتف على التصميم الحالي لسلسلة Air، لكنه سيحصل على تحسينات رئيسية في مجال الكاميرات وعمر البطارية، وهما من أكثر النقاط التي تعرضت للانتقادات في الإصدار الحالي.

وأوضح التقرير أن النماذج الأولية للهاتف داخل آبل تضم كاميرتين خلفيتين، بدلا من كاميرا واحدة بدقة 48 ميجابكسل الموجودة في الإصدار الحالي. 

وستضيف الشركة كاميرا واسعة الزاوية Ultra Wide إلى جانب الكاميرا الرئيسية، في خطوة تهدف إلى توسيع قدرات التصوير للمستخدمين.

iPhone Air

في المقابل، لا تشير المعلومات المتاحة حاليا إلى وجود كاميرا مقربة، ما يعني أن هذه الميزة قد تظل حصرية للفئات الأعلى من هواتف آيفون.

كما تركز آبل على تحسين عمر البطارية في الهاتف الجديد، إلا أن التقرير لم يكشف عن الطريقة التي ستعتمدها الشركة لتحقيق ذلك. 

وقد يأتي التحسن عبر زيادة كفاءة استهلاك الطاقة أو من خلال بطارية أكبر، رغم أن المساحة المحدودة داخل الهيكل النحيف للهاتف قد تجعل الخيار الثاني أكثر صعوبة.

وأشار التقرير إلى أن نظام الكاميرا الأحادي في الإصدار الحالي كان من أبرز الشكاوى التي أبداها المستخدمون، وهو ما دفع آبل إلى إعادة النظر في هذا الجانب ضمن الجيل القادم.

ومن المتوقع أن يتزامن إطلاق iPhone Air 2 مع طرح الإصدار الأساسي من سلسلة iPhone 18 خلال ربيع 2027، ضمن استراتيجية جديدة تعتمدها آبل لفصل مواعيد إطلاق هواتفها على مرحلتين.

ووفقا للتسريبات الحالية، سيشهد خريف 2026 إطلاق هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max إلى جانب هاتف آيفون القابل للطي، بينما سيشهد ربيع 2027 وصول iPhone Air 2 وiPhone 18 وiPhone 18e إلى الأسواق.

وتسعى آبل من خلال هذه التحديثات إلى تعزيز جاذبية سلسلة Air، التي تستهدف المستخدمين الباحثين عن تصميم نحيف وخفيف دون التخلي عن المزايا الأساسية التي تقدمها هواتف آيفون.

iPhone Air 2 آبل هواتف آيفون

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