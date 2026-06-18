آبل تفاجئ العالم.. AirPods بكاميرات وذكاء اصطناعي يقرأ ما حولك

تعمل شركة آبل Apple، على تطوير سماعات AirPods مزودة بكاميرات مدمجة، يتوقع إطلاقها في أواخر عام 2027، بالتزامن مع هاتف آيفون بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاقه، بالإضافة إلى نسخة جديدة قابلة للطي من آيفون، وفقا لتقرير صادر عن “بلومبرج”.

وتعد هذه السماعات أول منتج “قابل للارتداء” يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من آبل.

AirPods بكاميرات وذكاء اصطناعي يقرأ ما حولك

ولكن الكاميرات لن تكون مخصصة لالتقاط الصور أو تسجيل الفيديو، بل ستعمل على جمع معلومات عن البيئة المحيطة بالمستخدم وإرسالها إلى المساعد الصوتي سيري، الذي سيكون قادرا على الإجابة عن أسئلة تتعلق بالأشياء المحيطة وما ينظر إليه المستخدم.

كما قد تتيح الميزة تقديم تنبيهات سياقية وتحسينات في إرشادات الاتجاهات أثناء المشي.

وتتوفر حاليا ميزة مشابهة ضمن نظام آبل تعرف باسم Visual Intelligence، والتي تتيح لـ“سيري” تحليل الصور التي يلتقطها المستخدم.

ومن المتوقع في نظام iOS 27 أن يتم دمج هذه التقنية بشكل أوسع داخل تطبيق الكاميرا مع وضع خاص لـ“سيري”.

AirPods بكاميرات وذكاء اصطناعي يقرأ ما حولك

وبحسب التقرير، ستشبه التصميمات الجديدة سماعات AirPods Pro 3 الحالية، مع إضافة كاميرات صغيرة مدمجة في ساق السماعة، إلى جانب ضوء تنبيه يضيء عند تفعيل الكاميرات وإرسال البيانات إلى “سيري” لإبلاغ الأشخاص المحيطين بذلك.

وكانت تقارير سابقة، بينها تقارير "بلومبرج"، قد أشارت إلى احتمال إطلاق هذه السماعات في عام 2026، قبل أن يتم تأجيلها بسبب تحديات تواجه آبل في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على فهم وتحليل البيئة المحيطة بدقة.

وأضافت "بلومبرج" أن الأجهزة الجديدة تختبر حاليا على نظام iOS 28، لكن توقيت الإطلاق لا يزال غير محسوم وقابلا للتغيير.

كما تعمل آبل أيضا على تطوير نظارات ذكية يحتمل طرحها بنهاية العام المقبل، ما قد يجعل إطلاقها متزامناً مع سماعات AirPods المزودة بالكاميرات.