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مفاجأة لعشاق آبل.. انخفاض غير مسبوق في سعر AirPods Pro 3
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة لعشاق آبل.. انخفاض غير مسبوق في سعر AirPods Pro 3

سماعات آبل AirPods Pro 3
سماعات آبل AirPods Pro 3
شيماء عبد المنعم

تشهد سماعات آبل AirPods Pro 3 حاليا انخفاضا غير مسبوق في السعر على متاجر التجارة الإلكترونية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 179 دولارا، في واحدة من أبرز العروض لهذا العام على الأجهزة الصوتية الفاخرة.

ويأتي هذا التراجع في السعر، بالتزامن مع إعلان شركة آبل عن مجموعة جديدة من ميزات iOS 27 المقرر طرحها خلال العام الجاري، والتي ستضيف تحسينات واسعة على تجربة الاستخدام وتوسع من قدرات سماعات AirPods بشكل ملحوظ، ما يجعل التوقيت الحالي فرصة مثالية للراغبين في الترقية أو اقتناء الجيل الأحدث من السماعات.

AirPods Pro 3 بسعر قياسي جديد

سواء كنت تبحث عن هدية مميزة لعيد الأب أو ترغب في ترقية سماعاتك الشخصية، تشهد AirPods Pro 3 تخفيضات قوية، حيث يبلغ سعرها الأصلي 249 دولارا، قبل أن ينخفض الآن إلى 179 دولارا، أي بخصم يقارب 30% وهو أفضل سعر مسجل حتى الآن عبر المتاجر الإلكترونية.

سماعات آبل AirPods Pro 3

كما تتوفر عروض أخرى مميزة على منتجات آبل الصوتية، تشمل:

- عرض AirPods Pro 3 بسعر 179 دولارا (بدلا من 249 دولارا) أدنى سعر تاريخي.
- عرض AirPods 4 بسعر 99 دولارا (بدلا من 129 دولارا)
- عرض AirPods Max 2 بسعر 499 دولارا (بدلاً من 549 دولارا)

ومع إعلان آبل عن مزايا iOS 27 الجديدة خلال مؤتمر WWDC، تبدو AirPods Pro 3 أكثر تطورا من أي وقت مضى، حيث تشمل التحديثات ميزة معادل صوت (EQ) مخصص يتيح للمستخدم التحكم الكامل في ترددات الصوت من جهير ووسط وطبقات عالية حسب التفضيل الشخصي.

كما تضيف التحديثات دعما موسعا لتقنية GymKit، ما يسمح لسماعات AirPods Pro 3 بمزامنة بيانات معدل ضربات القلب عبر آيفون عند الاتصال بأجهزة رياضية متوافقة، دون الحاجة إلى Apple Watch.

iOS 27 AirPods Pro 3 آبل

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