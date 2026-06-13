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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تستعد لمفاجآت كبرى.. 4 أجهزة Mac جديدة قادمة قبل نهاية 2026

4 أجهزة Mac جديدة تستعد آبل لإطلاقها قبل نهاية 2026
4 أجهزة Mac جديدة تستعد آبل لإطلاقها قبل نهاية 2026
شيماء عبد المنعم

رغم أن شركة آبل Apple، أطلقت ثلاثة أجهزة Mac جديدة خلال الأشهر الماضية، إلا أن التسريبات تشير إلى أن الشركة تستعد للكشف عن أربعة أجهزة إضافية قبل نهاية عام 2026، تتضمن تحديثات قوية في الأداء وتصميمات جديدة قد تمثل أكبر تحول في سلسلة Mac منذ سنوات.

4 أجهزة Mac مرتقبة بمواصفات غير مسبوقة

1. Mac Studio بمعالجي M5 Max وM5 Ultra:

من المتوقع أن يحصل جهاز Mac Studio على تحديث جديد خلال الأشهر المقبلة، بعد أكثر من عام على إطلاق الإصدار الحالي المزود بمعالجي M4 Max وM3 Ultra.

ووفقا للتسريبات، سيأتي الجهاز الجديد بخياري M5 Max وM5 Ultra، الأخير يتوقع أن يكون أقوى شريحة مكتبية من آبل حتى الآن.

ولا تشير المعلومات المتداولة إلى أي تغييرات في التصميم الخارجي، إلا أن التركيز سيكون على تعزيز الأداء، خاصة مع تزايد متطلبات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.

2. iMac جديد بألوان محدثة:

تستعد آبل كذلك لتحديث جهاز iMac بمعالج M5 قبل نهاية العام.

وكان إصدار M4 قد وصل إلى الأسواق أواخر عام 2024، فيما تشير التقارير إلى أن الجيل الجديد سيقدم تحسينات في الأداء إلى جانب مجموعة جديدة من الألوان.

وتعد هذه الخطوة مفاجئة نسبيًا، خاصة أن آبل كانت قد جددت خيارات الألوان مع إصدار M4، ما يفتح الباب أمام احتمالية استلهام ألوان جديدة من جهاز MacBook Neo.

جهاز iMac

3. Mac mini يحصل على معالجات أقوى:

كما تخطط الشركة لتحديث جهاز Mac mini عبر طرح نسختين جديدتين مزودتين بمعالجي M5 وM5 Pro.

ورغم عدم توقع إجراء تغييرات على التصميم، فإن التحديث المرتقب سيمنح الجهاز دفعة قوية في الأداء، خصوصا مع تزايد استخدامه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الشخصية المتقدمة.

ويعد Mac mini من أكثر أجهزة Mac تنوعا بفضل سعره التنافسي واعتماده من قبل شرائح واسعة من المستخدمين.

Mac mini

4. MacBook Ultra.. أكبر تغيير في تاريخ أجهزة Mac المحمولة؟

أما المفاجأة الأكبر فقد تكون في فئة الحواسيب المحمولة، حيث تشير أحدث الشائعات إلى أن آبل قد تستبدل اسم MacBook Pro M6 المرتقب باسم MacBook Ultra.

وإذا صحت التسريبات، فإن الجهاز الجديد سيحمل مجموعة من التغييرات الجذرية، أبرزها:

- تصميم جديد كليا أكثر نحافة وخفة.
- شاشة OLED لأول مرة في أجهزة Mac.
- دعم شاشة تعمل باللمس.
- استبدال النتوء (Notch) الحالي بميزة الجزيرة الديناميكية.
- إمكانية دمج مودم C2 الخلوي المطور من آبل لدعم الاتصال بالشبكات الخلوية.

ويرى مراقبون أن هذا الجهاز قد يمثل أكبر قفزة تقنية في سلسلة MacBook منذ سنوات، خاصة مع سعي آبل إلى جذب المستخدمين المحترفين وتقديم تجربة أكثر تكاملا بين الحاسوب والأجهزة الذكية الأخرى.

ومع اقتراب النصف الثاني من عام 2026، تبدو تشكيلة Mac المقبلة واحدة من أكثر الإصدارات المنتظرة، وسط توقعات بأن تركز آبل بشكل كبير على الأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتصميمات الجديدة التي تعزز تجربة المستخدم.

آبل أجهزة Mac منتجات آبل Mac Mini

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