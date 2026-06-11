قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تؤكد دعمها للأمن الدوائي والصحي في أفريقيا
تراجع أمريكي ووساطة قطرية.. الاتفاق بين واشنطن وطهران يقترب من خط النهاية
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 والإجازات المتبقية حتى نهاية العام
حقيقة وجود البطيخ المسرطن في السوق المصرية.. خاص
رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي 2026
البابا لاون من جزر الكناري: الكنيسة مدعوة إلى بناء حضارة المحبة والإبحار برجاء وسط تحديات العالم
دينا رامز بتعيط في المستشفى | بسمة وهبة تعلن خبرا غير متوقع على الهواء
قنوات مجانية تنقل مباريات كأس العالم 2026
محامٍ يعتزم التقدم ببلاغ للنائب العام بسبب الفيديو المسيء للمرأة المصرية
استغاثة مصري بعد إصابته بـ45 غرزة بالوجه في مشاجرة مع أسرة سورية.. واتهامات متبادلة
خوليان كينيونيس يفتتح أهداف كأس العالم للمكسيك في جنوب إفريقيا
تردد القناة الجزائرية الأولى الناقلة لمباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة لمستخدمي Apple Watch.. آبل تحذف هذه الميزة الشهيرة بعد 8 سنوات

ساعة آبل
ساعة آبل
شيماء عبد المنعم

أجرت شركة آبل Apple، تغييرا غير معلن في النسخة التجريبية الأولى للمطورين من نظام watchOS 27، تمثل في إزالة تطبيق Walkie-Talkie بشكل كامل من ساعات آبل ووتش.

وكانت آبل قد أطلقت التطبيق لأول مرة عام 2018 بالتزامن مع إصدار watchOS 5، حيث وفر تجربة اتصال فورية بنظام "اضغط للتحدث" Push-to-Talk، تتيح لمستخدمي ساعات Apple Watch إرسال رسائل صوتية مباشرة إلى جهات الاتصال عبر شبكات Wi-Fi أو الاتصال الخلوي.

واعتمد التطبيق على البنية التحتية لخدمة FaceTime، ما سمح للمستخدمين بالتواصل لمسافات طويلة دون الحاجة إلى استخدام هواتف آيفون، ليحول الساعة الذكية إلى نسخة عصرية من أجهزة اللاسلكي التقليدية.

عند إطلاقه، حظي التطبيق باهتمام كبير باعتباره إحدى الميزات المبتكرة التي يمكن أن تصبح جزءا من الاستخدام اليومي للعائلات ومحبي الأنشطة الخارجية وفرق العمل الصغيرة.

إلا أن التطبيق واجه انتكاسة مبكرة بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة سمحت نظريا بالتنصت غير المصرح به على المستخدمين، ما دفع آبل إلى تعطيله مؤقتا قبل إعادة إطلاقه لاحقا ضمن تحديث watchOS 5.3.

تطبيق Walkie-Talkie

ورغم عودته، لم يحصل التطبيق على تحديثات أو تحسينات جوهرية خلال السنوات الثماني التالية، كما عانى المستخدمون من مشكلات متكررة في الاتصال والموثوقية، الأمر الذي جعله بعيدا عن دائرة الاهتمام داخل عروض آبل التقديمية أو حملاتها التسويقية.

اختفاء كامل في watchOS 27

في النسخة التجريبية الأولى من watchOS 27، اختفى التطبيق نهائيا من قائمة التطبيقات ومركز التحكم، كما لم يعد هناك خيار لإعادة تنزيله أو تثبيته.

ولم تصدر آبل أي بيان رسمي يوضح أسباب الإزالة، إلا أن مراقبين يرون أن القرار يبدو أقرب إلى إنهاء الميزة بشكل نهائي بدلا من كونه خللا مؤقتا في النسخة التجريبية.

ورغم وجود احتمال محدود لعودة التطبيق قبل الإطلاق الرسمي للنظام، فإن المؤشرات الحالية ترجح أن آبل قررت إحالته إلى التقاعد بهدوء بعد سنوات من التواجد المحدود.

ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟

سيضطر المستخدمون الذين كانوا يعتمدون على التطبيق في التواصل السريع داخل المنزل أو أثناء الأنشطة اليومية إلى استخدام بدائل أخرى، مثل المكالمات الهاتفية التقليدية أو الرسائل الصوتية عبر تطبيق الرسائل أو تطبيقات الطرف الثالث.

أما بالنسبة لـ آبل، فينسجم القرار مع توجه أوسع يهدف إلى التخلص من الميزات الأقل استخداما أو الأكثر تعقيدا في الصيانة، وتوجيه الموارد الهندسية نحو مجالات أكثر أهمية مثل المزايا الصحية المتقدمة، وتطوير المساعد الذكي Siri، وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة Apple Intelligence.

استراتيجية مستمرة لتطوير watchOS

من المتوقع أن يصل نظام watchOS 27 إلى المستخدمين خلال الخريف المقبل بالتزامن مع إطلاق الجيل الجديد من ساعات Apple Watch.

ويعكس حذف Walkie-Talkie فلسفة آبل المستمرة في تطوير منصاتها البرمجية، والتي لا تقتصر على إضافة مزايا جديدة فحسب، بل تشمل أيضا التخلي عن بعض الخصائص القديمة التي لم تنجح في تحقيق الانتشار أو القيمة المتوقعة للمستخدمين.

آبل apple watch هواتف آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المشاجرة

تعليم الشرقية تكشف حقيقة تعرض معلمة للاعتداء بسبب رفضها السماح بالغش في الامتحانات

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

قنوات تبث مباريات كأس العالم

اتفرج ببلاش .. قنوات مجانية على النايل سات تبث مباريات كأس العالم 2026

الطفل امام والده وخاله

رموا ابنهم في الشارع.. الأب رفض استلامه والأم تخلت عنه.. مأساة طفل وحيدًا في الشارع

ترشيحاتنا

مؤتمر

بمؤتمر صحفي في القاهرة | تزايد الاهتمام بـ داء كرون والتهاب القولون التقرحي وأهمية التشخيص المبكر

فريق طبي بجامعة طنطا ينجح في إعادة توصيل يد مبتورة

فريق طبي بجامعة طنطا ينجح في إعادة توصيل يد مبتورة

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين: استدعاء محمد الغيطي للتحقيق بناء على شكوى نقابة المهن التمثيلية

بالصور

بالحجاب والعباءة السوداء .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

مع صلصة ودقة بطعم لا يقاوم .. طريقة عمل الكشري المصري على أصوله

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة
طريقة عمل كشري الحلة الواحدة
طريقة عمل كشري الحلة الواحدة

ضبط 13 طن جلود وأمعاء وأجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مزرعة بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تركي آل الشيخ ينشر فيديو جديدًا من كواليس مسلسل الأمير بطولة أحمد عز

كواليس مسلسل الامير
كواليس مسلسل الامير
كواليس مسلسل الامير

فيديو

الاسرة السورية

استغاثة مصري بعد إصابته بـ45 غرزة بالوجه في مشاجرة مع أسرة سورية.. واتهامات متبادلة

مصطفى قمر

بفكرة غير متوقعة .. مصطفى قمر يظهر في هيئة هيكل عظمي بكليب أنا

السائق

مشهد صادم على دائري المنيب وتهديد بالموت .. سائق تريلا يرقص أثناء القيادة

الاعتداء على معلمة

مفاجأة جديدة في واقعة الاعتداء على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد