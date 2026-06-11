صدمة لمستخدمي Apple Watch.. آبل تحذف هذه الميزة الشهيرة بعد 8 سنوات

أجرت شركة آبل Apple، تغييرا غير معلن في النسخة التجريبية الأولى للمطورين من نظام watchOS 27، تمثل في إزالة تطبيق Walkie-Talkie بشكل كامل من ساعات آبل ووتش.

وكانت آبل قد أطلقت التطبيق لأول مرة عام 2018 بالتزامن مع إصدار watchOS 5، حيث وفر تجربة اتصال فورية بنظام "اضغط للتحدث" Push-to-Talk، تتيح لمستخدمي ساعات Apple Watch إرسال رسائل صوتية مباشرة إلى جهات الاتصال عبر شبكات Wi-Fi أو الاتصال الخلوي.

واعتمد التطبيق على البنية التحتية لخدمة FaceTime، ما سمح للمستخدمين بالتواصل لمسافات طويلة دون الحاجة إلى استخدام هواتف آيفون، ليحول الساعة الذكية إلى نسخة عصرية من أجهزة اللاسلكي التقليدية.

عند إطلاقه، حظي التطبيق باهتمام كبير باعتباره إحدى الميزات المبتكرة التي يمكن أن تصبح جزءا من الاستخدام اليومي للعائلات ومحبي الأنشطة الخارجية وفرق العمل الصغيرة.

إلا أن التطبيق واجه انتكاسة مبكرة بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة سمحت نظريا بالتنصت غير المصرح به على المستخدمين، ما دفع آبل إلى تعطيله مؤقتا قبل إعادة إطلاقه لاحقا ضمن تحديث watchOS 5.3.

تطبيق Walkie-Talkie

ورغم عودته، لم يحصل التطبيق على تحديثات أو تحسينات جوهرية خلال السنوات الثماني التالية، كما عانى المستخدمون من مشكلات متكررة في الاتصال والموثوقية، الأمر الذي جعله بعيدا عن دائرة الاهتمام داخل عروض آبل التقديمية أو حملاتها التسويقية.

اختفاء كامل في watchOS 27

في النسخة التجريبية الأولى من watchOS 27، اختفى التطبيق نهائيا من قائمة التطبيقات ومركز التحكم، كما لم يعد هناك خيار لإعادة تنزيله أو تثبيته.

ولم تصدر آبل أي بيان رسمي يوضح أسباب الإزالة، إلا أن مراقبين يرون أن القرار يبدو أقرب إلى إنهاء الميزة بشكل نهائي بدلا من كونه خللا مؤقتا في النسخة التجريبية.

ورغم وجود احتمال محدود لعودة التطبيق قبل الإطلاق الرسمي للنظام، فإن المؤشرات الحالية ترجح أن آبل قررت إحالته إلى التقاعد بهدوء بعد سنوات من التواجد المحدود.

ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟

سيضطر المستخدمون الذين كانوا يعتمدون على التطبيق في التواصل السريع داخل المنزل أو أثناء الأنشطة اليومية إلى استخدام بدائل أخرى، مثل المكالمات الهاتفية التقليدية أو الرسائل الصوتية عبر تطبيق الرسائل أو تطبيقات الطرف الثالث.

أما بالنسبة لـ آبل، فينسجم القرار مع توجه أوسع يهدف إلى التخلص من الميزات الأقل استخداما أو الأكثر تعقيدا في الصيانة، وتوجيه الموارد الهندسية نحو مجالات أكثر أهمية مثل المزايا الصحية المتقدمة، وتطوير المساعد الذكي Siri، وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة Apple Intelligence.

استراتيجية مستمرة لتطوير watchOS

من المتوقع أن يصل نظام watchOS 27 إلى المستخدمين خلال الخريف المقبل بالتزامن مع إطلاق الجيل الجديد من ساعات Apple Watch.

ويعكس حذف Walkie-Talkie فلسفة آبل المستمرة في تطوير منصاتها البرمجية، والتي لا تقتصر على إضافة مزايا جديدة فحسب، بل تشمل أيضا التخلي عن بعض الخصائص القديمة التي لم تنجح في تحقيق الانتشار أو القيمة المتوقعة للمستخدمين.