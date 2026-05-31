آبل تختبر ميزة ثورية تتيح للآيفون قفل نفسه تلقائيا فور تعرضه للسرقة

تطور شركة أبل الأمريكية ميزة أمنية غير مسبوقة تعد الأقوى في تاريخ هواتف الآيفون، تتيح للجهاز حماية نفسه ذاتياً وقفل الشاشة فور تعرضه للسرقة من يد المستخدم.

ورصدت تقارير برمجية عاجلة نشرها موقع "9to5Mac" العالمي، شفرات سرية داخل تحديثات أنظمة تشغيل أبل لعام 2026.

تؤكد بدء اختبار ميزة "قفل رصد الخطف" (Anti-Snatching Lock) التي تنهي تماماً أخطر الثغرات الأمنية التي يستغلها اللصوص للوصول إلى البيانات المصرفية والشخصية.

مستشعرات ذكية ترصد نمط "الخطف والهروب" اللحظي

تستهدف أبل من خلال هذه التقنية الالتفاف على الحيلة الأكثر شيوعاً في المدن الكبرى، والمتمثلة في قيام اللصوص بخطف الهاتف أثناء كونه مفتوحاً وفي وضع النشاط.

وتعتمد الميزة الجديدة على تحليل البيانات اللحظية القادمة من مستشعرات الحركة والـ "Gyrosocope" ومقياس التسارع (Accelerometer)، لرصد أي حركات مفاجئة وعنيفة وغير طبيعية تشبه نمط انتزاع الهاتف من اليد والهروب السريع بواسطة الدراجات النارية.

تكامل عتادي مع ساعة أبل لقياس مسافة الابتعاد

تمنح الهيكلية البرمجية المحدثة للميزة قدرة فائقة على تقليل التشخيص الخاطئ عبر دمج بيانات الأجهزة المحيطة بالشبكة اللاسلكية.

وحرص مهندسو أبل لعام 2026 على ربط مستشعرات الآيفون بالساعة الذكية "Apple Watch"، حيث يقوم الهاتف بقياس مسافة الابتعاد اللحظية عن معصم المستخدم فور رصد الحركة المريبة، وبمجرد تأكيد انفصال الهاتف وتجاوزه النطاق الآمن، يتم إطلاق أمر برمي فوري بإغلاق الشاشة بالكامل وتشفير البيانات.

تفعيل تلقائي لبروتوكول حماية الأجهزة المسروقة بمصر

تتكامل حزمة الإجراءات الذكية مع تفعيل فوري لخصائص نظام "حماية الأجهزة المسروقة" (Stolen Device Protection) في حال رصد الحادثة داخل موقع غير مألوف.

وتكتسب هذه الترقية أهمية قصوى لحماية الخصوصية الرقمية والمالية للمستخدمين في مصر والشرق الأوسط، حيث سيقوم الآيفون تلقائياً بحظر أي محاولات لتغيير كلمة مرور حساب "Apple ID" أو تصفح المحافظ البنكية وسجلات العملات الرقمية، مشترطاً التحقق الحصري عبر بصمة الوجه (Face ID) دون إتاحة أي خيار لإدخال رمز المرور التقليدي.

يبرهن لجوء أبل إلى هندسة حلول استباقية تعتمد على مستشعرات العتاد، على أن تأمين الهواتف الذكية لعام 2026 غادر أطر الحماية التقليدية ليدخل عصر الدفاع الذاتي اللحظي؛ ومع اقتراب نافذة الإعلان الرسمي للمؤتمر السنوي.

يترقب ملايين المستخدمين الطرح التجاري لهذه الميزة التي ستسهم بشكل جذري في تدمير القيمة السوقية للهواتف المسروقة، وتجعل من خطف الآيفون مجرد مغامرة فاشلة.