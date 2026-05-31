أول تعليق من حركة حماس على حادث الدهس في الضفة الغربية

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، مباركتها للعملية البطولية التي وقعت قرب مستوطنة غوش عتصيون، جنوب بيت لحم، مشيرة إلى أنها تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن ترهبه جرائم الاحتلال ووحشية المستوطنين، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام العدوان المتواصل على أرضه ومقدساته وحقوقه.

ونعت الحركة، في بيان لها، منفذ العملية، ‏الشهيد البطل أمجد جواد عبد الفتاح نتشة (31 عاما) من الخليل.

وقالت الحركة في بيانها: ونجدد العهد لشهدائنا الأبرار بأن نصون دماءهم، ونمضي على دربهم، درب المقاومة والثبات والتضحية، حتى نيل الحرية والخلاص من الاحتلال.

وأضافت: لن يفلح العدو المجرم في فرض مخططاته الاستيطانية والتهويدية، ولا في مساعيه لضم أرضنا وتهجير شعبنا، وسترتد هذه الجرائم والمشاريع غضباً ومقاومةً متصاعدة من أبناء شعبنا الفلسطيني، الذين لن يفرطوا بحقوقهم وثوابتهم وأرضهم.

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى تصعيد المقاومة وتكثيف العمليات النوعية التي تربك الاحتلال وتربك حساباته الأمنية، وتردعه عن مواصلة جرائمه وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.