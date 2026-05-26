قوات الاحتلال تنفذ سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، اليوم، سلسلة اقتحامات طالت عدداً من بلدات وقرى شمال ووسط الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون غرب مدينة جنين، حيث داهمت أحد المنازل خلال العملية، كما اقتحمت قرية فقوعة شرق جنين.

وفي محافظة نابلس، أشارت المصادر إلى اقتحام قرية عورتا جنوب شرق المدينة، إضافة إلى اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وقرية قريوت جنوب شرقها.

كما أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة واد الفارعة جنوب مدينة طوباس، حيث داهمت عدداً من المنازل، بينها صالون حلاقة، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت.