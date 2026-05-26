أزمة بسبب الأهلي.. كاف يدرس زيادة مقاعد دوري الأبطال للدول الأعلى تصنيفًا

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يدرس إجراء تعديلات على نظام المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بما يسمح للدول الأعلى تصنيفًا بالحصول على 3 مقاعد، على غرار ما يحدث في بعض الدوريات الأوروبية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان المذاع على قناة CBC: "الكاف يفكر في أن الدول الأعلى تصنيفًا تحصل على 3 مقاعد للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، مثلما يحدث في الدوريات الأوروبية".

وأضاف: "التصنيف بيتغير كل سنة، وفقًا لتصنيف الدول داخل القارة الإفريقية".

وتابع: "خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا يمثل مشكلة تسويقية للبطولة، سواء من ناحية نسب المشاهدة التلفزيونية أو حقوق البث الفضائي".

وأشار شبانة إلى وجود توجهات داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم مستقبلًا، قائلًا: "عندي معلومة إن الاتحاد الدولي يدرس زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، التي ستقام في السعودية، إلى 68 منتخبًا، من أجل زيادة الأرباح، لأن الفيفا يفكر طوال الوقت في المكاسب التجارية".