ستيلانتس ودونج فنج تتجهان لتوسيع شراكتهما عبر مشروع أوروبي جديد

أعلنت ستيلانتس ودونج فنج ‏عزمهما تأسيس مشروع مشترك جديد في أوروبا، في خطوة تستهدف توسيع التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجالات المبيعات والتوزيع والتصنيع والمشتريات والهندسة، مع التركيز على مركبات الطاقة الجديدة.

ويأتي المشروع المرتقب امتداد للشراكة الممتدة بين الشركتين منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث وقعتا مؤخرا مذكرة تفاهم غير ملزمة لإنشاء كيان جديد بقيادة ستيلانتس بحصة تبلغ 51% مقابل 49% لدونج فنج، على أن يتخذ من أوروبا مقر له.

ومن المقرر أن يتولى المشروع الجديد مسؤولية تسويق وتوزيع سيارات "فوياه" الكهربائية الفاخرة التابعة لدونج فنج داخل عدد من الأسواق الأوروبية، مع الاستفادة من شبكة ستيلانتس الواسعة وخبراتها في خدمات ما بعد البيع، إلى جانب التعاون في مجالات المشتريات والهندسة اعتمادا على خبرات دونج فنج المتقدمة في قطاع السيارات الكهربائية.

كما يدرس الطرفان إمكانية تصنيع طرازات الطاقة الجديدة التابعة لدونج فنج داخل مصنع "رين" الفرنسي، في إطار التوافق مع اللوائح الأوروبية ومتطلبات "صنع في أوروبا"، بما يدعم خطط التوسع داخل القارة الأوروبية.

وقال Antonio Filosa الرئيس التنفيذي لستيلانتس، إن الخطوة تمثل مرحلة جديدة في التعاون الدولي بين الشركتين، مؤكدا أن المشروع سيوفر للعملاء خيارات أوسع من السيارات الحديثة بأسعار تنافسية، مستفيدا من الحضور العالمي لستيلانتس والتطور السريع الذي تشهده منظومة السيارات الكهربائية في الصين.

من جانبه، أكد Qing Yang أن دونج فنج تسعى لتعزيز شراكتها مع ستيلانتس بما يدعم خططها للتوسع العالمي، مشيرا إلى أن التعاون الجديد سيعزز التكامل في مجالات التكنولوجيا والعلامات التجارية والأسواق الدولية.

وكانت الشركتان قد أعلنتا مؤخرا عن تعزيز نشاط مشروعهما المشترك في الصين "دي بي سي إيه"، لإنتاج طرازات جديدة كليا من سيارات بيجو وجيب الكهربائية داخل مصنع ووهان، بهدف تلبية احتياجات السوق الصينية والتصدير للأسواق العالمية بداية من عام 2027.

ونجح المشروع المشترك منذ تأسيسه في إنتاج أكثر من 6.5 مليون سيارة من علامتي بيجو وستروين داخل الصين، للأسواق المحلية والعالمية.