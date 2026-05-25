قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني يصدر قرارا بإعادة خدمة الإنترنت إلى وضعها السابق
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب بحلول عيد الأضحى
تراجع جديد للدولار مع ختام تعاملات آخر يوم عمل للبنوك قبل إجازة عيد الأضحى
80 ألف طن| شعبة البن تكشف مفاجأة عن المغشوش بمصر.. وتحذير عاجل
عودة إنستا باي للعمل بكامل كفاءته | بعد أعطال مؤقتة
بعد أزمة سحب الأموال من ATM.. أحمد موسى: مينفعش نسيب الناس كدا
دعاء يوم عرفة للمتوفي.. احرص عليه الآن وحتى غروب الشمس غدا
أسقف كنائس شرق السكة الحديد: الرئيس السيسي رئيس لكل المصريين وإنجازاته تدعو للفخر |خاص
لازم الموضوع ده يخلص النهارده.. أحمد موسى عن توقف الـ ATM: الناس مش عارفة تسحب فلوسها
عاجل| رويترز: إيران ستفتح مضيق هرمز بعد 30 يوما من التوصل إلى اتفاق مع أمريكا
الناس عندها التزامات وعيديات.. أحمد موسى يستنكر توقف ماكينات ATM عن العمل
مسيرات حزب الله تشعل إسرائيل.. وقائد بجيش الاحتلال: نحن في حالة حرب مع لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

80 ألف طن| شعبة البن تكشف مفاجأة عن المغشوش بمصر.. وتحذير عاجل

البن
البن
عادل نصار

كشف حسن فوزي رئيس شعبة البن بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل جديدة عن البن المغشوش في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن نسبة البن المغشوش في مصر تصل إلى نسبة 5%.
 

نسبة البن المغشوش في مصر تصل إلى نسبة 5%

وأضاف حسن فوزي رئيس شعبة البن بالاتحاد العام للغرف التجارية، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن 80 الف طن سنويا يتم استيرادهم من البن لمصر، ويتم استهلاكهم جميعا، متابعا أن :"هناك كلام كتير عن وجود بن مغشوش في مصر، والواقع يختلف عما يقال وأي مهنة في الدنيا فيها غش".

تم رصد حالات غش بن من قبل الاجهزة الرقابية

وتابع حسن فوزي رئيس شعبة البن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن :"نسبة الغش في البن في مصر لا تتعدى 5%، وتم رصد حالات غش بن من قبل الأجهزة الرقابية". 

البن

وأكمل حسن فوزي رئيس شعبة البن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن :"أي حالات غش في البن تقابل بالحبس والغرامة المالية الكبيرة، والبن المغشوش مضر بالصحة ويتعب القلب والصحة العامة، ويمكن من خلال علامات معينة معرفة البن المغشوش أولها يجب شراء البن من مكان مخصص بالبن، والعلبة تكون مغلقة وعليها الصلاحية وتفاصيل الانتاج".

البن


وأضاف حسن فوزي رئيس شعبة البن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن :"يعرف البن الجيد من غير الجيد من العين المجردة، وهناك طرق أخرى يمكن من خلالها معرفة جودة البن منها الذوابن والرغوة الكثيفة".

وفي السياق نفسه أشار إلى أن البن يأتي في مقدمة السلع التي تدفع ضريبة الجفاف والتقلبات الجوية، تزامناً مع الصعود المستمر في أسعار الطاقة عالمياً، وهو ما يضع ضغوطاً كبيرة على حركة التجارة في هذا القطاع.

وأوضح أن الارتفاع الملحوظ في فاتورة التكلفة الإجمالية انعكس بشكل مباشر على أسعار البن في الأسواق الدولية، مؤكداً أن هذه الزيادات ليست بمعزل عن الأزمات الاقتصادية العالمية التي طالت مدخلات الإنتاج.

وذكر رئيس الشعبة توضيحه بأن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب أزمة الطاقة، تلعب دوراً محورياً في تحديد السعر النهائي، خاصة وأن الدولة المصرية تعتمد على الاستيراد بنسبة 100% لتلبية احتياجات السوق المحلي من البن.

واختتم تصريحاته مبيناً وجود علاقة طردية بين المناخ والأسعار، حيث أوضح أن أي تغير مناخي يضرب الدول المنتجة للبن يؤدي تلقائياً إلى نقص المعروض أو تراجع الجودة، مما يترتب عليه بالضرورة ارتفاع الأسعار داخل السوق المصري.

البن شعبة البن البن المغشوش نسبة البن المغشوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

ارتفاع في أسعار الذهب قبل العيد

ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

التموين

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ترشيحاتنا

اللحمة الضاني

اخلصي من الزفارة .. طريقة عمل اللحمة الضاني بالخضار في الفرن

لمياء فهمى عبد الحميد

بعد انتقاد ظهورها بأظافر ورموش في الحج.. الإعلامية لمياء عبد الحميد: ركزوا في حالكم

انغام

بعد ظهورها اللافت مع أحمد عز.. سعر بلوزة أنغام حديث السوشيال ميديا

بالصور

البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية.. صور

البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية
البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية
البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية

الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لرعاية المبتكرين والمخترعين
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لرعاية المبتكرين والمخترعين
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لرعاية المبتكرين والمخترعين

توضع في الشوربة والشاي.. عشبة غير متوقعة تقوى المناعة

المناعة
المناعة
المناعة

إيمان العاصي تتألق بإطلالة رياضية.. صور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية

فيديو

حكاية بطل

حكاية بطل| قصة استشهاد ملازم أول إسلام محمد إسماعيل وأحمد فوزي عقل.. فيديو

سوليما

باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

شيرين

حماقي وشيرين عبد الوهاب يطرحان ديو بحرية من ألبوم سمعوني.. فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد