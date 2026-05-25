المواجهة تشتعل.. حزب الله يدك إسرائيل بألف طائرة مسيرة و700 صاروخ خلال 8 أيام

كشف مسؤول أمريكي يوم الاثنين أن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان أطلق، خلال الأيام الثمانية الماضية، أكثر من ألف طائرة مسيّرة وأكثر من 700 صاروخ على إسرائيل، في محاولة واضحة لعرقلة المحادثات بين إسرائيل ولبنان.

حزب الله يدك شمال إسرائيل

وأشار مسؤول أمريكي رفيع المستوى، في تصريح للقناة الـ12 العبرية وموقع أكسيوس، إلى أن الولايات المتحدة قد تُعطي الضوء الأخضر لعملية إسرائيلية أوسع نطاقًا ضد حزب الله في لبنان، في ظل تصاعد هجمات الطائرات المسيّرة على إسرائيل.

وأوضح أن : "تجاهل حزب الله طلبات متكررة لوقف إطلاق النار على إسرائيل، بما في ذلك إنذار نهائي وُجّه إليه مؤخرًا. ولن يُتوقع من إسرائيل أبدًا أن تكتفي بالدفاع عن نفسها في وجه الهجمات على قواتها ومدنييها. هذه ليست إدارة بايدن".

وقال المسؤول: "لقد خرق حزب الله وقف إطلاق النار في الثاني من مارس، وهو الآن عازم على حرمان الشعب اللبناني من طريق السلام وإعادة الإعمار"، مضيفًا أن حزب الله يعتبر المحادثات "تهديدًا وجوديًا".

وأضاف: "أن وقف إطلاق نار ناجح بقيادة الحكومة اللبنانية من شأنه أن يُجرّد حزب الله من قوته وروايته".