بين أمجاد أوروبا ومليارات الخليج .. محمد صلاح على أعتاب القرار الأخطر في مسيرته

في لحظة تبدو من أكثر اللحظات حساسية في مسيرته الكروية، يقف النجم محمد صلاح أمام منعطف جديد قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة من رحلته الاستثنائية في عالم كرة القدم، بعد نهاية مشواره التاريخي مع ليفربول، النادي الذي ارتبط اسمه به لسنوات طويلة وكتب معه واحدة من أنجح القصص في تاريخ اللاعبين العرب داخل الملاعب الأوروبية.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول لا يعني فقط مغادرة نادٍ كبير، بل يمثل خروجًا من حقبة كاملة صنعت المجد، وفتحت أمامه أبواب الخلود الكروي، بعدما أصبح أحد أهم نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، وواحدًا من أكثر اللاعبين تأثيرًا في تاريخ النادي الأحمر. واليوم، تتجه الأنظار إلى وجهته المقبلة، وسط تكهنات متعددة بين الاستمرار في القارة الأوروبية أو خوض تجربة جديدة في الملاعب الخليجية، وربما الذهاب إلى محطة مختلفة تمامًا في الولايات المتحدة.

نهاية حقبة وبداية أسئلة جديدة

المشهد الحالي يضع محمد صلاح أمام مجموعة من الخيارات التي تحمل في طياتها أبعادًا رياضية ومهنية وشخصية أيضًا. فاللاعب الذي اعتاد المنافسة على أعلى المستويات لا يبدو مستعدًا للتخلي بسهولة عن أجواء البطولات الكبرى، وهو ما يجعل البقاء في أوروبا خيارًا مطروحًا بقوة، خاصة أن عدداً من الأندية الكبرى ما زالت ترى فيه لاعبًا قادرًا على العطاء والتأثير.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل الإغراءات المالية الكبيرة القادمة من الدوريات الخليجية، التي باتت تستقطب أبرز نجوم العالم في السنوات الأخيرة، وسط مشاريع كروية ضخمة وطموحات تسويقية ورياضية متصاعدة. ومع ذلك، يبدو أن محمد صلاح ما زال يفضل تأجيل هذه الخطوة، على الأقل في الوقت الراهن، طالما أنه يشعر بقدرته على الاستمرار داخل الملاعب الأوروبية.

فنربخشة يدخل السباق

من بين الوجهات التي طُرحت بقوة خلال الأيام الماضية، برز اسم فنربخشة التركي، الذي أبدى اهتمامًا واضحًا بضم النجم المصري. ووفقًا للتقارير المتداولة، فقد جرت اتصالات أولية بين الطرفين، وبدت الأجواء إيجابية، مع وجود رغبة من النادي التركي في فتح باب التفاوض بشكل رسمي.

وتشير المعلومات إلى أن محمد صلاح أبدى مرونة مبدئية في الجانب المالي، إذ لا يمانع في الحصول على راتب سنوي يتراوح بين اثني عشر وثلاثة عشر مليون يورو، وهو رقم يعكس إدراكه لقيمة المشروع الرياضي المطروح، وفي الوقت نفسه رغبته في البقاء داخل أوروبا وعدم الانتقال المبكر إلى الخليج.

ويرى مقربون من الملف أن فنربخشة قد يمثل بالنسبة لصلاح فرصة مناسبة لمواصلة المنافسة محليًا وقاريًا، خاصة إذا نجح النادي في بناء فريق قوي قادر على العودة إلى الواجهة الأوروبية خلال المواسم المقبلة.

أندية إيطالية تراقب الوضع

لم يكن الاهتمام بصلاح تركيًا فقط، إذ دخلت أندية إيطالية بارزة على خط المتابعة، وعلى رأسها يوفنتوس وميلان، إلى جانب روما الذي لعب له النجم المصري من قبل وترك فيه بصمة واضحة قبل انتقاله إلى ليفربول.

ويحمل اسم روما خصوصية كبيرة لدى جماهير اللاعب، نظرًا لما قدمه مع الفريق الإيطالي من مستويات لافتة جعلته يلفت أنظار كبار أوروبا، لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات حاسمة تؤكد قرب عودته إلى الدوري الإيطالي، في ظل تشعب الخيارات المطروحة أمامه.

الدوري السعودي لا يزال حاضرًا

في المقابل، لا يبدو أن الطريق إلى الدوري السعودي قد أُغلق تمامًا أمام محمد صلاح، إذ تشير التقارير إلى أن هذا الخيار لا يزال موجودًا على الطاولة، وإن لم يكن الأولوية القصوى في الوقت الحالي.

فالنجم المصري، بحسب ما يتردد، يفضل تأجيل قراره النهائي إلى ما بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حتى يتمكن من تقييم جميع العروض المتاحة بهدوء، واختيار الوجهة التي تناسبه على المستويين الرياضي والشخصي.

ولا يزال نادي الاتحاد السعودي من أبرز المهتمين بالحصول على خدماته، في ظل سعيه لإبرام صفقة كبيرة تعزز صفوفه وتمنح الدوري السعودي دفعة جديدة من الزخم الجماهيري والإعلامي.

محطة أمريكية غير متوقعة

وفي تطور لافت، ظهر اسم نادي سان دييجو الأمريكي ضمن الخيارات المطروحة أمام محمد صلاح، في سيناريو يختلف تمامًا عن كل التوقعات السابقة. فالنادي، المملوك لرجل الأعمال المصري محمد لطفي منصور، قد يفتح أمام اللاعب بابًا جديدًا يجمع بين الجانب الرياضي والبعد الاستثماري.

وتشير التقارير إلى أن العرض الأمريكي قد لا يضاهي العروض الخليجية من حيث القيمة المالية المباشرة، لكنه قد يتضمن مزايا مختلفة، من بينها منح اللاعب دورًا استثماريًا أو حصة ملكية في بعض المشاريع التابعة للنادي، وهو ما قد يجذب صلاح، المعروف باهتمامه بالمشروعات ذات الأثر المستقبلي، وبالدور الذي يمكن أن يلعبه في تطوير كرة القدم داخل مصر وخارجها.

كلمة الحسم ما زالت بيد اللاعب

ورغم كثرة الأسماء والوجهات والاحتمالات، يبقى القرار النهائي بيد محمد صلاح وحده. فالنجم المصري بات في مرحلة من مسيرته تتيح له الاختيار من موقع القوة، لا من موقع البحث عن فرصة، بعدما صنع لنفسه مكانة استثنائية جعلت أي خطوة مقبلة محل اهتمام واسع من الجماهير ووسائل الإعلام في العالم كله.