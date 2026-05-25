اخلصي من الزفارة .. طريقة عمل اللحمة الضاني بالخضار في الفرن

تعد اللحمة الضاني من أكثر الأكلات التى ترغب النساء فى تعلم طريقة طهيها باحترافية والتخلص من الزفارة خاصة عند اقتراب عيد الأضحى.

نعرض لكم طريقة عمل اللحمة الضاني في الفرن من خلال خطوات الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مكونات اللحمة الضانى فى الفرن

ريش ضاني

بطاطس

زعتر

مستردة

ثوم مفروم

فلفل الوان

كوسة

بصل

سمـنة

ملح



طر يقة عمل اللحمة الضانى فى الفرن

افرمي الثوم ثم أضيفي الاعشاب والتوابل وتبلي به الريش الضاني ثم ضعي السمن في طاسة ساخنة على النار .

فى السمنة شوحى الريش مع قطع البصل المكعبات.

اخرجي الريش من الطاسة بعد ان تحمر وحمرى البطاطس مكانها ثم اضيفي البصل والزعتر المفروم وشرائح الكوسة واضيفي اليها ملح وفلفل ثم ضعي المرقة.

أذيبي الماء والدقيق ثم ضعي المستردة وبعدها ضعي الفلفل الألوان الشرائح وقلبيها حتى يتغير اللون ثم انقليها الى الطاجن وضعي خليط الخضروات ثم الريش وادخليه فرن ساخن .