الغرف التجارية: خطط لزيادة الاستقرار السعري وحماية المواطن من التضخم العالمي

أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الدولة المصرية تمكنت من تعزيز استقرارها الاقتصادي رغم الاضطرابات العالمية، عبر رفع قدراتها التخزينية للسلع الاستراتيجية مثل الغذاء والوقود، بما يضمن توافر مخزون يكفي لعدة أشهر ويتجاوز ذلك في بعض السلع.

وقال علاء عز، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن تطوير الصوامع الحديثة وتقليل الفاقد من المحاصيل ساهم في زيادة المعروض داخل السوق، إلى جانب الاعتماد على آليات مرنة في الاستيراد والتخزين لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية.

وأشار إلى أن منافذ البيع الحكومية والشوادر تلعب دورًا مهمًا في خفض الأسعار من خلال تقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، مع دعم الدولة لتكاليف التشغيل لتخفيف العبء عن المواطنين.

وجود فارق سعري واضح في اللحوم

وتابع أن هناك وجود فارق سعري واضح في اللحوم بين السوق الحر ومنافذ الدولة، حيث تقدم الأخيرة أسعارًا أقل بشكل كبير بهدف دعم القدرة الشرائية للأسر.