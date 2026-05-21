الغرفه التجارية بدمياط تستعد لعيد الأضحى المبارك

عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، جاء بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و الأستاذ محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

و خلال الاجتماع،، أكد " المحافظ " على ضرورة تحقيق التنسيق والتكاتف بين الغرفة والجهات المعنية ، للاستعداد للعيد وتوفير السلع الأساسية والغذائية واللحوم ، بأسعار مناسبة .

ووجه " محافظ دمياط " برفع درجة الاستعداد القصوى، و تنفيذ كافة الآليات لتوفير كافة الخدمات للمواطنين و الاطمئنان على توافر السلع .