محافظ دمياط يفتتح معمل الرصد البيئي والتغير المناخي بمديرية الصحة



افتتح الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط معمل الرصد البيئي والتغير المناخى ، وذلك خلال الجولة التى أجراها اليوم لافتتاح عدد من المشروعات بقطاعى الصحة والتضامن الاجتماعي، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة.

هذا وقد قام " محافظ دمياط " بإزاحة ستار الافتتاح للمعمل بحضور الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط والمهندسة عايدة الرفاعى مدير مديرية الإسكان.

الرصد البيئي

واطّلع المحافظ خلال الافتتاح على الموقف الخاص بالمعمل الذى تم تنفيذه من خلال مديرية الإسكان، ويُعد احد إدارات الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة ، وأحد فروع معامل الإدارة العامة للرصد البيئى والتغير المناخى بالمحافظات، واطلع على آلية العمل به لرصد ملوثات المياه والهواء من خلال القياسات المحددة لمراقبة الحالة البيئية داخل المحافظة والعمل على تحسينها وتجميع البيانات وربطها بشبكة الإنذار المبكر الرئيسى.

الحاله البيئة للمحافظة

وأكد "الدكتور حسام الدين فوزى" أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالقطاع الصحي والبيئي بالمحافظة تهدف لتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين ودعم جهود الدولة في هذا الشأن.