حصر تراخيص المحال والأنشطة التجارية بمراكز ومدن دمياط

ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة الموقف الخاص بملف حصر تراخيص المحال والأنشطة التجارية، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط والرائد أحمد حبيب عضو هيئة الرقابة الإدارية بدمياط واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وشهد الاجتماع استعراض لخطة العمل خلال الفترة القادمة بهذا الملف ، حيث وجه المحافظ تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرية التموين بالحصر الدقيق للأنشطة التجارية والصناعية بالقرى والمدن على الطبيعة.

و أشار الدكتور حسام الدين فوزى الى أن الحصر يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تتضمن كافة الأنشطة، يتم تحديثها بصورة دورية وذلك بما يضمن ضبط المنظومة داخل المحافظة.

وأكد محافظ دمياط على متابعته الدورية لخطوات التنفيذ أولاً بأول .