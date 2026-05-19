تداول 10 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 6 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29819 طنا تشمل : 9465 طن يوريا و 202 طن مولاس و 10426 طن جبس معبأ و 2275 طن أسمنت و 7451 طن بضائع متنوعة .



وأوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25018 طن تشمل : 2700 طن ذرة و 1094 طن حمص و 1000 طن فول صويا و 1891 طن خشب زان و 4306 طن ابلاكاش و 9972 طن خردة و 955 طن حديد و 3100 طن بضائع متنوعة .

حركه الصادر

بلغت حركة الصادر من الحاويات 1238 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 312 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5883 حاوية مكافئة .

رصيد الصومعه



و أكد البيان أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 178529 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50482 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن تم شحن عدد 50 حاوية 20 قدم متجه إلى السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6418 حركة .