الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تعرف على مشروعات الخطة الاستثمارية لدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

ترأس  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، المُنعقدة بحضور  الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط،  واللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، واللواء اسلام كمال مساعد مدير الأمن و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والإدارات المختصة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالخدمات والمشروعات والتنمية بالمحافظة.

وشهد الاجتماع اعتماد خطة المحافظة للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2026، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجارية، ومناقشة عدد من ملفات تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق للمواطنين، بما يحقق التيسير على المواطنين ودعم جهود التنمية.

المجلس التنفيذي 

واستهل المجلس أعماله بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، مع استعراض توجيهات المحافظ بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على تكثيف الحملات والمتابعات الميدانية، خاصة فيما يتعلق بملفات التقنين والمتغيرات المكانية والإشغالات والإعلانات والتصالح وتنمية الإيرادات، فضلًا عن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

التطوير العمرانى

وفي إطار دعم مشروعات التطوير العمراني، وافق المجلس التنفيذي على قبول التبرع المقدم من المواطن تامر محمد فايد، رئيس مجلس إدارة جمعية “منار السبيل” بالسنانية، بمساحة 400 متر مربع مقام عليها مبنى كامل التشطيبات والمرافق، لتخصيصها لصالح وزارة الأوقاف لإقامة “مسجد المتبولي بالسنانية”، كبديل لمسجد الشيخ علي الصياد الذي تمت إزالته ضمن أعمال تنفيذ مشروع الطريق المزدوج (دمياط – رأس البر)، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.

كما وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار بإلغاء عدد من قرارات التخصيص السابقة غير المستغلة بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحصر أراضي أملاك الدولة والتأكد من جدية استغلالها، وشملت قرارات تخصيص لمشروعات لم يتم تنفيذها منذ سنوات.

كما شملت القرارات الموافقة على تعديل عدد من قرارات التخصيص لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، لإقامة محطات رافع صرف صحي، مع احتفاظ الوحدة المحلية بملكية الأراضي.

وفي استجابة لشكاوى المواطنين، وافق المجلس التنفيذي على وضع آلية قانونية مرنة لتوصيل المرافق لتقسيم “عوضين صبح” بمدينة دمياط، بما يسمح للملاك والمنتفعين بسداد تكلفة المرافق بصورة فردية وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، مع تنفيذ الأعمال بواسطة الوحدة المحلية، وإصدار تراخيص البناء بعد استيفاء سداد المستحقات بالكامل، حفاظًا على المال العام.

واختتم المجلس أعماله بمناقشة تقرير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة الاستثمارية بالمحافظة، واستعراض نسب تنفيذ مشروعات الخطة الحالية للعام المالي 2025/2026، إلى جانب مناقشة التصور المبدئي للخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2026/2027، بما يضمن استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ دمياط، في ختام الاجتماع، أن جميع القرارات والموافقات الصادرة عن المجلس التنفيذي تأتي في إطار التيسير على المواطنين ودفع جهود التنمية، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة، مشددًا على المتابعة المستمرة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

