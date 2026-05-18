قافلة مجتمعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية في كفر سعد

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، يرافقه الدكتور محمد فوزى نائب محافظ دمياط، القافلة المجتمعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية بمركز التنمية الشبابية بكفر سعد ، حيث يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والشباب والرياضة والصحة و هيئة زايد العليا لذوى الهمم وعدد من مؤسسات المجتمع المدني " بنك الطعام المصرى وبنك الكساء المصرى ومؤسسة أنهار الخير " خلال الفترة من ابريل حتى أغسطس ٢٠٢٦.

جاء ذلك بحضور عدد من نواب البرلمان بغرفتيه و مديرى مديريتى الصحة و الشباب والرياضة و ممثلين عن وزارات الصحة والشباب والرياضة، و تفقد " المحافظ " القافلة التى قدمت خدمات متكاملة وطبيى لذوى الهمم و الفئات الأولى بالرعاية ، علاوة على توزيع مواد غذائية وملابس

قافله طبيه

وأكد " محافظ دمياط " على أهمية هذه القوافل لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتقديم خدمات متكاملة لذوى الهمم ، بما يدعم جهود الدولة نحو تلبية احتياجاتهم وتعزيز دمجهم داخل المجتمع، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارتى التنمية المحلية والشباب والرياضة و مؤسسة زايد والمجتمع المدنى لتنفيذ مبادرات مجتمعية وخدمية .