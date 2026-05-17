مقترح تنظيم ساحات انتظار المركبات بنطاق دمياط

عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لبحث جدول أعمال لجنة منظومة انتظار المركبات بالشوارع، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق الانضباط الحضاري والسيولة المرورية، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، إلى جانب ممثلي الإدارات والجهات المعنية بالمحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض الحصر الشامل للأماكن المقترحة لإنشاء ساحات انتظار المركبات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث أسفرت أعمال الحصر عن تحديد 80 ساحة انتظار مجمعة موزعة جغرافيًا على مستوى المحافظة.

وتضمن التوزيع تخصيص 26 ساحة بمركز ومدينة دمياط، و17 ساحة بمركز ومدينة فارسكور، و10 ساحات بمركز ومدينة كفر سعد، و8 ساحات بمدينة رأس البر، و6 ساحات بكل من كفر البطيخ وعزبة البرج، و5 ساحات بمدينة الزرقا، و3 ساحات بكل من الروضة والسرو.

وأكد محافظ دمياط أن المنظومة الجديدة ترتكز على رؤية مستقبلية تستهدف حوكمة قطاع انتظار المركبات وتحويله من الطابع العشوائي إلى منظومة رقمية مؤسسية متكاملة، بما يساهم في تحقيق الانضباط بالشوارع ودمج الاقتصاد الموازي، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في الإدارة والاستثمار.

وأشار المحافظ إلى أن المنظومة ستُلزم العاملين بساحات الانتظار بارتداء زي موحد وبطاقات تعريفية (ID) لإثبات الهوية، إلى جانب تركيب لافتات إرشادية واضحة تتضمن التسعيرة الرسمية المعتمدة وبيانات الجهة المرخص لها بالتشغيل، بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بمحافظة دمياط.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى مقترح لتوفير خدمات مصرفية سريعة للمواطنين من خلال نشر ماكينات الصراف الآلي (ATM) داخل ساحات الانتظار، خاصة بالمواقع الآمنة القريبة من بوابات الدخول والخروج، مع توفير وسائل الحماية اللازمة لها.

واختُتم الاجتماع بالموافقة على عدد من المقترحات التنظيمية تمهيدًا لبدء تفعيل المنظومة، شملت تقسيم مناطق الانتظار وفقًا لعامل التميز إلى فئات (أ، ب، ج) بحسب حيوية الموقع، إلى جانب مخاطبة المركز التكنولوجي بالمحافظة لبدء تلقي طلبات المواطنين والشركات الراغبين في الحصول على تراخيص استغلال أماكن الانتظار، وتحديد الرسوم المقررة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن فتح باب التقديم.