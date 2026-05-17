انقلبت بهم ربع نقل.. إصابة ثلاثة عمال على طريق دمياط

أصيب 3 عمال بإصابات متفرقة، وذلك إثر انقلاب ربع نقل بين كمين الهادى والسلام اتجاه دمياط، حيث كانت محملة بالعمال.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عمال.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف بدمياط والدقهلية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من شعبان رضا محمد الشافعى، 20 عاما، مقيم بكفر الشيخ،

وأصيب بما بعد الارتجاج، وإسلام إبراهيم عبد الرحيم، 17 عاما، مقيم كفر الشيخ، بما بعد الارتجاج، وكريم أشرف إبراهيم، 16 عاما، مقيم بكفر الشيخ، بجرح تهتكى بالذراع اليمنى،

كدمات وسحجات بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمياط.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.