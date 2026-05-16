الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

المحافظ يدشن مبادرة "أسبوع في حب مصر لأهل الدقهلية" بتخفيضات من 15 % إلى 30%

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

دشن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مبادرة "أسبوع في حب مصر لأهل الدقهلية" لبيع السلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات تتراوح من 15% إلى 30%، وذلك من داخل معرض المحافظة الدائم بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة.

وتشارك في المبادرة شركات الشركة القابضة للسلع الغذائية، والقطاع الخاص، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية، بإجمالي 89 سلسلة تجارية ومولًا ومحلًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية، بهدف توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد " محافظ الدقهلية " أن المبادرة تستهدف توفير السلع وإحداث توازن في السوق، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الحكومة المصرية ، وتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار  " مرزوق " إلى أن المحافظة وفرت عددًا من المعارض الدائمة في أفضل الأماكن لتوفير كافة احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في إقامة وإنشاء المزيد من المعارض لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع توفير أجود أنواع اللحوم البلدي بأسعار تنافسية.

وأوضح " المحافظ" أن مشاركة 89 مولًا ومحلًا وسلسلة تجارية في المبادرة تعكس حرص الجميع على المشاركة المجتمعية وخدمة المواطنين، مشددًا على أن المصداقية أساس العمل، وأن المواطن يأتي في مقدمة أولويات المحافظة.

كما أكد  "  مرزوق " أن لدى المحافظة أجهزة رصد ومتابعة ترصد شكاوى المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي، وآراءهم حول الخدمات المقدمة، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات.

وأعلن " المحافظ " أنه سيتم غدًا افتتاح عدد من المنافذ الجديدة لبيع الخبز بعدد من مراكز خط الشمال، وبعد غد بمركزي ميت غمر وطلخا ، مؤكدًا أن هذه المنافذ تمثل وسيلة ردع لكل من يحاول التلاعب في أوزان رغيف الخبز أو جودته.

وشدد  " مرزوق " قائلا : في حالة ثبوت تلاعب أي مخبز، سيتم فورًا سحب حصته وإرسالها إلى مخبز المحافظة أو المخابز الكبرى الجادة، مشيرًا إلى وجود فرق متابعة من المحافظة والتموين داخل المخابز منذ بدء العمل وحتى انتهائه.

كما أشار " المحافظ " الي أنه سيتم فتح مخابز تابعة للمحافظة في جميع المراكز والمدن، بعد التنسيق مع وزير التموين في هذا الشأن.

و أكد  " أنه تم تجهيز جميع المجازر لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذبح الأضاحي داخلها، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار قصوى لتوفير مناخ ملائم ومناسب للمواطنين خلال أيام العيد.

