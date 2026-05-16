أهالي قرية أنشاق بالدقهلية يودعون 3 أبناء في حادث طريق جمصة

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب الرابع، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة تريلا محملة بالبنجر وأخرى ملاكي، على طريق جمصة الدولي، في محافظة الدقهلية.

تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، وإيداع الجثامين بالله بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

كان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل محملة بالبنجر وأخرى ملاكي، على طريق جمصة الدولي أمام قرية الطريق الجديد، واحتراق السيارة النقل.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على حريق السيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: باسم عز الدين السيد، 33 سنة، ومحمد ربيع زكي، 35 سنة، وعماد سليمان إبراهيم، 38 سنة، فيما أصيب محمد السعيد الباز، 35 سنة، بجرح في الوجه بطول 3 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم مقيمين بقرية محلة انجاق بشربين، وكانوا يستقلون السيارة الملاكي.

