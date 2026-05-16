أمير هشام: مدير تعاقدات الأهلي يبدأ تسويق الرباعي الأجنبي المعار

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بدأ العمل على ملف تسويق بعض اللاعبين الذين أصبحوا خارج حسابات القلعة الحمراء.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti: سيكون هناك اجتماع منتظر خلال الأسبوع الجاري بين سيد عبدالحفيظ وعصام سراج والذي تأجل نظرًا لسفر عضو مجلس الإدارة إلى هولندا.

وأضاف: أول الملفات هي تسويق الأجانب ومنهم السلوفيني نيتس جراديشار، والمعار لنادي اوبيشت المجري، ونفس الأمر بالنسبة للمدافع المغربي أشرف داري الموجود في كالمار السويدي، والذي يمتلك بندًا أيضا بأحقية شراء اللاعب.

وتابع: أيضًا هناك رغبة في تسويق التونسي محمد الضاوي كريستو، وكذلك المغربي رضا سليم الذي تألق مع الجيش الملكي، ورغم ذلك فأن النادي الأهلي لا يفكر في عودته مجددًا.

وأكمل: عصام سراج الدين، سيبدأ تجهيز أيضًا ملف الصفقات المحلية والأجنبية، والتي سيقوم بالتدخل سريعًا لحسمها.