لتحسين الهضم والطاقة .. أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة

تُعد الفاكهة من أهم الأطعمة الغنية بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة، لكن رغم فوائدها الكبيرة، يختلف كثيرون حول أفضل وقت لتناولها للحصول على أقصى استفادة صحية دون التسبب في مشكلات الهضم أو زيادة الوزن.

أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة

ويؤكد أطباء التغذية أن توقيت تناول الفاكهة قد يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية والشعور بالشبع والطاقة خلال اليوم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة أو السكر.

ما أفضل وقت لتناول الفاكهة؟

يوضح خبراء التغذية أن أفضل وقت لتناول الفاكهة يكون غالبًا بين الوجبات أو في الصباح، لأن الجسم يكون أكثر قدرة على الاستفادة من السكريات الطبيعية والفيتامينات الموجودة بها.

كما أن تناول الفاكهة صباحًا يمنح الجسم طاقة طبيعية ويساعد على تحسين النشاط والتركيز، خاصة الفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والكيوي والفراولة.

هل تناول الفاكهة على الريق مفيد؟

يرى بعض الأطباء أن تناول الفاكهة على معدة فارغة قد يساعد على تحسين الهضم لدى بعض الأشخاص، بسبب احتوائها على الألياف والمياه.

لكن في المقابل، قد يسبب ذلك اضطرابًا أو حموضة للبعض، خاصة من يعانون من التهاب المعدة أو القولون العصبي، لذلك تختلف الاستجابة من شخص لآخر.

وينصح المتخصصون بعدم الإفراط في تناول الفواكه الحمضية على الريق إذا كانت المعدة حساسة.

الفاكهة بعد الأكل مباشرة

يحذر بعض الأطباء من تناول كميات كبيرة من الفاكهة مباشرة بعد الوجبات الثقيلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى الانتفاخ أو الشعور بعدم الراحة لدى بعض الأشخاص.

ويرجع السبب إلى بطء عملية الهضم عند امتلاء المعدة، خاصة إذا كانت الوجبة غنية بالدهون أو النشويات.

ويفضل الانتظار لمدة ساعة تقريبًا بعد الوجبات الرئيسية قبل تناول الفاكهة، خصوصًا لمن يعانون من عسر الهضم.

هل تناول الفاكهة ليلًا يسبب زيادة الوزن؟

يعتقد البعض أن تناول الفاكهة ليلًا يؤدي إلى زيادة الوزن، لكن الأطباء يؤكدون أن المشكلة لا تتعلق بالتوقيت فقط، بل بالكمية ونوعية الطعام طوال اليوم.

ومع ذلك، يُفضل عدم الإفراط في الفواكه شديدة السكر قبل النوم مباشرة، خاصة العنب والمانجو والتين، لأن الجسم يكون أقل نشاطًا خلال الليل.

أفضل الفواكه خلال النهار

ينصح خبراء التغذية باختيار الفواكه المناسبة حسب الوقت، مثل:

* الموز والشوفان صباحًا للطاقة

* التفاح بين الوجبات للشبع

* البطيخ والخوخ في الصيف للترطيب

* الكيوي مساءً لتحسين النوم

* البرتقال لدعم المناعة

أخطاء شائعة عند تناول الفاكهة

هناك بعض العادات التي قد تقلل من فوائد الفاكهة، أبرزها:

* تناولها مع كميات كبيرة من السكر

* الاعتماد على العصائر بدل الفاكهة الكاملة

* الإفراط في الفواكه المجففة

* تناولها بعد وجبة دسمة مباشرة

* عدم غسلها جيدًا

نصائح للاستفادة القصوى من الفاكهة

للحصول على أكبر فائدة صحية، ينصح الأطباء بـ:

* تناول الفاكهة الطازجة يوميًا

* التنويع بين الأنواع المختلفة

* تناولها كوجبة خفيفة صحية

* دمجها مع المكسرات أو الزبادي

* تجنب الإفراط في الكميات

ويؤكد خبراء التغذية أن الفاكهة تظل من أفضل الخيارات الصحية مهما اختلف توقيت تناولها، لكن الاعتدال واختيار الوقت المناسب قد يساعدان على تحسين الهضم والطاقة والحفاظ على الوزن بشكل أفضل.