مصرع شخص وإصابة 10 آخرين خلال حريق بمصنع أخشاب بولاية مين الأمريكية

أفادت سي بي إس نيوز بمقتل شخص وإصابة عشرة على الأقل في حريق اندلع بمصنع روبنز للأخشاب في ولاية مين الأمريكية.

وفي وقت لاحق ؛ تزايدت حرائق الغابات في عدد من البلاد حول العالم، ولكن باستمرار التحقيق اتضح أن واحدا من اكبر حرائق الغابات في الولايات المتحدة كان سببها شابا، أدى تهوره إلى إحراق أكثر من 200 ألف فدانا.

وحُكم على رجل أمريكي تسبب في حريق ضخم أدى إلى مقتل 12 من طيور الكندور في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وإصابة رجل إطفاء بجروح خطيرة ، بالسجن لمدة 24 عامًا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال ممثل الادعاء إن إيفان جوميز ، 31 عامًا ، أشعل النار في “بيج سور دولان” أثناء زراعة القنب المخدرة بشكل غير قانوني في غابة لوس بادريس .

ولكنه تفاجأ بانتشار الحريق على مساحة 125 ألف فدان من الغابات ولم يتم احتواؤه لأكثر من أربعة أشهر، ودمر 14 مبنى ومحمية للكوندور مساحتها 80 فدانا.